Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.5 комментариев
На Западе забили тревогу из-за способного пробить оборону НАТО российского оружия
Меркурис: Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО
Российский ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» способен пробить оборону НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис.
По его словам, ВС России использовали против Киева гиперзвуковые ракеты «Циркон» при этом в НАТО понимают, что эти ракеты способны проникать сквозь их оборону и уничтожать цели в глубине Румынии и Польши, передает РИА «Новости».
По мнению Меркуриса, никто всерьез не воспринимает заявления Украины о том, что ВСУ якобы способны успешно перехватывать эти ракеты и никто не обладает возможностями, которые бы позволили отслеживать запуск «Циркона».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.