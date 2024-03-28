  • Новость часаНапавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков
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    Болгарам дали шанс покончить с русофобией
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    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

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    28 марта 2024, 12:29 • Новости дня

    Житель Ставрополя застрелил двух дочерей и ранил жену

    СК: Житель Ставрополя застрелил двух дочерей, ранил жену и свел счеты с жизнью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ставрополе местный житель, по предварительным данным следствия, застрелил двух дочерей и ранил жену, после чего покончил с собой, сообщил Следственный комитет.

    Тела мужчины и двух малолетних детей нашли в частном доме в Ставрополе 27 марта. С места происшествия в больницу доставили женщину, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно приоритетной версии следствия, мужчина стрелял в супругу, убил дочерей, после чего покончил с собой.

    Тела нашел отец женщины. Он не смог дозвониться и попасть в дом, поскольку тот был закрыт изнутри.

    Дело завели по статье «Покушение и убийство двух или более лиц, в том числе малолетних».

    Проведен осмотр места, изъято орудие убийства, гильзы и другие предметы, по ним назначат несколько судебных экспертиз. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.

    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

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    27 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль

    Захарова: В ответе Британии Юлия Скрипаль отклонила предложение России о содействии

    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона впервые с 2018 года ответила на российский запрос по Скрипалям, Юлия Скрипаль, по этим данным, отклонила предложение России о консульском содействии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В ответной ноте говорится, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его, сказала Захарова, передает ТАСС.

    При этом в документе нет информации о судьбе Сергея Скрипаля. Лондону следовало бы ответить на вопрос Москвы о том, жив ли он, подчеркнула дипломат.

    Британия заявляла, что в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    В 2020 году посольство России в Британии указывало, что через два года после инцидента с отравлением Скрипалей мир так и не увидел доказательств причастности Москвы к этому происшествию.

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    27 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине

    Forbes: Не менее семи из десяти переданных Киеву Швецией танков выведены из строя

    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине
    @ U.S. Army/Gertrud Zach

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи из десяти переданных Киеву шведских танков Strv 122, сообщил журнал Forbes.

    По информации издания, всего за несколько месяцев 21-я шведская бригада, вооруженная поставленной Стокгольмом техникой, потеряла семь из десяти танков Strv 122, передает ТАСС.

    Forbes добавляет, что три танка украинцы планировали отремонтировать в Литве, но отсутствие запчастей приведет к тому, что на их ремонт потребуются месяцы.

    Ранее Forbes сообщил, что ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС России.

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    27 марта 2024, 21:14 • Новости дня
    Светлаков рассказал, почему Цекало перестал общаться с участниками «Прожекторперисхилтон»
    Светлаков рассказал, почему Цекало перестал общаться с участниками «Прожекторперисхилтон»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик и актер Сергей Светлаков рассказал, что продюсер и артист Александр Цекало после женитьбы на Дарине Эрвин перестал общаться с ним и другими коллегами из проекта «Прожекторперисхилтон».

    В интервью блогеру Надежде Стрелец Светлаков рассказал, что Цекало «самоликвидировался» после свадьбы: вышел из общих чатов и прекратил со всеми поддерживать связь. Комик утверждает, что Цекало обвинял их в отсутствии поддержки его личной жизни, а также был недоволен тем, что участники «Прожекторперисхилтон» общались с его бывшей женой Викторией Галушкой, передает «Газета.RU».

    Светлаков подчеркнул, что он и другие участники проекта не держат зла на Цекало и желают ему всего хорошего.

    В январе 2019 года Цекало рассказал, что официально развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Тогда же ведущий заявил о своей новой избраннице.

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    27 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    В России ответили на критику авиабомб ФАБ-3000 на Западе

    Коротченко назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ частью информационной войны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и по сути некомпетентна.

    Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать таким образом условия для продвижения по всей линии соприкосновения. По его словам, оценка авиабомб от людей, не имеющих отношения к боеприпасной отрасли, выглядит непрофессионально и предвзято, передает РИА «Новости».

    Ранее американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

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    27 марта 2024, 18:34 • Новости дня
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист группы «Би-2» Егор Бортник (известен как Лева, признан иноагентом) заявил в интервью, что у коллектива есть трудности с деньгами из-за переезда из России.

    Группа «Би-2» сейчас «в общем-то банкроты», сказал певец в интервью изданию Deutsche Welle (иноагент), передает «Газета.Ru».

    По его мнению, эти проблемы не сохранятся надолго, поскольку сейчас коллектив «отстраивает свой определенный мир».

    Группа съездила в пробный тур по США и Европе, чтобы оценить работу индустрии там. До этого коллектив выступал преимущественно в России.

    По словам Бортника, сейчас для «Би-2» есть «красные, нейтральные и зеленые зоны», цвет зависит от того, где группе дают выступать.

    Ранее «Би-2» объявила, что ее выступление на фестивале в Турции не состоится по «объективным причинам».

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    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 14:18 • Новости дня
    Юрист Соловьев: Статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом

    Заслуженный юрист России Соловьев: После включения в реестр иноагентов для Пугачевой обратного пути не будет

    Юрист Соловьев: Статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Включение певицы Аллы Пугачевой в реестр иноагентов окончательно станет точкой невозврата в ее отношениях с гражданами России и бывшей Родиной», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя призыв Генпрокуратуры РФ начать процесс признания артистки иностранным агентом.

    Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале рассказал, что в Генпрокуратуре РФ ответили на требование признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Ведомство призвало Министерство юстиции начать процесс присвоения артистке данного статуса.

    «Вызывает некоторое удивление, почему данная информация появилась до принятия такого решения и его официального опубликования. Кроме того, в качестве источника этой новости указана Генеральная прокуратура, однако реестр иностранных агентов и документальное оформление осуществляется Минюстом России. Очевидно, беготня впереди паровоза нужна в рекламных целях, но как быть, если такое решение не состоится», – рассуждает Соловьев.

    Он напоминает, что такого рода история уже была, например, с «Ельцин-центром», когда многими СМИ анонсировалось его включение в реестр, однако такого решения принято не было.

    «Что касается самой Пугачевой, то включение ее в реестр иноагентов окончательно станет точкой невозврата в ее отношениях с гражданами России и бывшей Родиной. Уверен, что на первом этапе это вызовет радость и даже восторг в рядах беглых деятелей культуры – иноагентов: как же, в их рядах появится «тяжеловес». Да и сама Пугачева не преминет публично оттоптаться на бывших соотечественниках и «диктаторском режиме», продвигая тезис о том, что теперь у них с мужем полноценная иноагентская семья», – говорит юрист.

    Однако позже у певицы наступит момент отрезвления и анализа того, как ей выйдет боком этот новый статус. Не исключено, что определенная работа на опережение ее представителями уже проведена, и большинство авторских прав передано или переуступлено третьим лицам для того, чтобы сама артистка не попала под финансовые ограничения, которые вскоре заработают для иноагентов в этой сфере.

    Более того, по мнению собеседника, многие ограничения, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», ее вряд ли могут сильно коснуться или задеть. Исключением является запрет на перечисление и (или) получение денежных средств, а также передачу и (или) получение иного имущества от иностранных агентов в целях проведения публичного мероприятия. Также иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия.

    «Важным моментом является то, что теперь она не вправе будет получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Также для нее будут ограничены возможности или прямо запрещены ряд финансовых, а также страховые и рекламные операции и правоотношения в нашей стране. Однако такой имиджевый удар и последующее публичное осуждение могут стать для нее самыми опасными, фатальными, после которых обратного пути уже не будет», – предупреждает Соловьев.

    Ранее Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился в Генпрокуратуру РФ с призывом признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Активисты подчеркнули, что есть как минимум две причины для выдачи данного статуса артистке: она, по их утверждению, покинула страну после начала СВО и обозначила антироссийскую позицию, а также поддержала своего супруга – иноагента Максима Галкина.

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    27 марта 2024, 19:58 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва сделает некоторые политические шаги по итогам расследования теракта в «Крокус Сити Холле», если это будет необходимо, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Она предложила для начала дождаться результатов расследования и итогов следственных действий, передает ТАСС.

    После них будут приниматься соответствующие действия правоохранительными, судебными органами и политические шаги, добавила Захарова.

    Ранее представитель МИД заявила, что западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    27 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    @ Maurizio Gambarini/DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем гражданам Германии и гражданину Франции, имеющему также швейцарский паспорт, якобы причастным к доставке турбин производства компании Siemens на территорию Крыма в нарушение санкций, пишет Reuters.

    По данным Reuters, согласно обвинительному заключению, пятеро обвиняемых оказали содействие экспорту газовых турбин Siemens стоимостью 111 млн евро из порта Гамбурга в Петербург, зная, что впоследствии они будут доставлены в Крым, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о скандале с поставкой турбин Siemens для крымских ТЭС, произошедшем в 2017 году.

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    27 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений

    Очевидцы сообщили об усилении в Киеве и области оборонительных сооружений

    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Очевидцы сообщили, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По их словам, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются.

    В лесопарковой зоне на северо-западе Киева, по словам очевидцев, «буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили» старые окопы, вырытые еще год назад, передает ТАСС.

    В районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также наблюдается усиленный контроль со стороны военных.

    Ранее российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

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    27 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    ВСУ обстреляли болгарское поселение на Украине болгарскими снарядами

    «Боевое братство»: ВСУ бьют по болгарам в Херсонской области болгарскими боеприпасами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ обстреливают поселение этнических болгар в городе Алешки Херсонской области боеприпасами болгарского производства, сообщил руководитель херсонского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат регионального парламента Игорь Телегин.

    Как рассказал Телегин на круглом столе, посвященном поставкам странами НАТО оружия на Украину, ВСУ из 120-мм минометов обстреливают Алешки, где есть болгарское поселение, болгарскими снарядами, передает ТАСС.

    Факт обстрелов снарядами болгарского производства левобережья Днепра подтвердил и представитель отдельного добровольческого разведывательного батальона им. Маргелова Алексей Бурлаков, заявивший, что 120-мм снаряды действительно произведены на болгарском заводе «Арсенал». Он уточнил, что боеприпасы были произведены в 2016 году.

    Военный волонтер Алексей Живов во время своего выступления назвал убийство этнических болгар с помощью оружия, официально поставляемого для ВСУ со стороны Болгарии, геноцидом, который осуществляют болгары по отношению к своим культурно-этническим соотечественникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Болгария вооружила Украину втайне от болгар.

    Коментарии (12)
    28 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Александра Юдина

    Полицейские смогли спасти из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, в кратчайшие сроки просмотрели кадры и выяснили, в какую машину сели террористы и куда поехали, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что на место трагедии прибыли начальник полиции УМВД по городскому округу, полковник полиции Максим Мягков со своим заместителем подполковником Дмитрием Новиковым.

    Полицейские взломали дверь в серверную и совместно с сотрудниками ФСБ изучили видеоматериалы. Они выяснили, в какую машину сели террористы.

    По словам Волк, вовремя переданная информация помогла оперштабу выяснить маршрут подозреваемых и помочь в их задержании.

    Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

    Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    27 марта 2024, 15:17 • Новости дня
    В суде раскрыли суть обвинения в адрес замглавы ФТС Ягодкиной

    Замглавы ФТС Ягодкина обвиняется в превышении должностных полномочий

    В суде раскрыли суть обвинения в адрес замглавы ФТС Ягодкиной
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина, о задержании которой стало известно накануне, обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия.

    Как сообщили в Басманном суде Москвы, следствие просит арестовать чиновницу, передает РИА «Новости».

    Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

    Во вторник сообщалось, что в столице задержали заместителя главы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину по делу о должностных преступлениях.

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