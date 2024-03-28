Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
Назначавшего себе премии чукотского экс-депутата приговорили к реальному сроку
Назначавшего себе премии выше положенного чукотского экс-депутата Маслова приговорили к реальному сроку
В Анадырском горсуде вынесен приговор бывшему председателю Думы на Чукотке Александру Маслову по делу о превышении должностных полномочий, он присуждал себе премии значительно выше положенного, сообщили в региональном СУ СК.
Суд назначил Маслову наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев, сообщило ведомство на своем сайте.
Установлено, что Маслов с 2016-го по 2021 годы, превышая полномочия, единолично поощрял и премировал самого себя в значительно превышавших установленных советом Думы размерах.
Кроме того, обвиняемый издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий, решения по которым советом окружной Думы не принимались.
Ущерб бюджету Чукотского автономного округа составил более 16,3 млн рублей.
За счет незаконно полученных Масловым средств в качестве квартальных премий и увеличенных размеров ежемесячных премий по результатам работы первоначально ему установили пожизненную доплату к страховой пенсии по старости на 289 тыс. рублей больше, чем ему полагалась. На стадии предварительного следствия доплату сократили.
В ходе расследования суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 46 млн рублей, в том числе для возмещения причиненного ущерба.