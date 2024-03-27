Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Tекст: Денис Тельманов

«Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», – сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

По словам президента, Росгвардия решает значимые, ответственные задачи.

«Это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита важнейших, стратегических, в том числе промышленных, транспортных, инфраструктурных объектов, эффективный контроль в сфере оборота оружия», – напомнил он.

Путин отметил, что росгвардейцы участвовали в обеспечении безопасности в ходе избирательных кампаний, включая президентские выборы, а также несут службу на Донбассе и в Новороссии, «в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий».

«Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надёжную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа», – подчеркнул президент.



