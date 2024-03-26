Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Путин: Выделяемые средства не должны уходить «ни в чьи карманы»
Направляемые 9 трлн рублей на оборонную и социальную сферу не должны уходить «ни в чьи карманы», заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
«Только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет 9 трлн руб. – это огромные деньги – по всем направлениям: и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК, по социальной сфере – образование, здравоохранение, наука», – цитирует главу государства ТАСС.
Он призвал строго следить за тем, чтобы «ни к кому и ни в чьи карманы» деньги не уходили, и «ни к кому не прилипали», чтобы все они эффективно были направлены на повышение экономического благосостояния России.
Также во вторник в ходе заседания президент поручил прокуратуре нарастить интенсивность работы по защите российских граждан.