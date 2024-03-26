Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Кремль: Путин вручит премии молодым деятелям культуры
Президент Владимир Путин в течение дня проведет несколько международных звонков, а также вручит премии для молодых деятелей культуры за 2023 год и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Во второй половине дня президент вручит премии президента России для молодых деятелей культуры за 2023 год и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества», – приводит его слова ТАСС.
Также он сообщил, что президент в первой половине дня проведет несколько международных телефонных разговоров.
Кроме того, Песков анонсировал участие Путина в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Оно проходит в настоящее время.
Помимо этого президента ожидает ряд других рабочих встреч и совещаний, которые будут носить непубличный характер, сообщил Песков.