Малькевич: На фоне трагедии в «Крокусе» не стоит забывать о терроре ВСУ в приграничных регионах России

Член ОП Малькевич: В России необходим фонд помощи россиянам в случаях, подобным «Крокусу» и ситуации в Белгороде

Tекст: Олег Исайченко

«В пятницу в «Крокус Сити Холле» произошла ужасная трагедия. Все мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – подчеркнул Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ. Он отметил, что многие до сих пор находятся в состоянии шока, потому что теракт в «Крокусе» стал одним из самых чудовищных в истории современной России. Вместе с тем собеседник призвал помнить и о ситуации в приграничных регионах России, жители которых страдают от террора ВСУ.

«Противник, видимо, стремится уничтожить инфраструктуру и разрушить мирную жизнь в нашей стране. К сожалению, люди погибают и в Белгородской, и Курской областях», – сказал Малькевич. Он напомнил чудовищную террористическую атаку ВСУ накануне Нового года. Тогда противник ударил по центру Белгорода, погибли не менее 25 человек, в том числе дети. «Люди по всей стране соболезновали, создавали стихийные мемориалы, несли цветы и игрушки», – вспоминает член ОП.

Малькевич указывает, что сегодня многие банки объявили о списании долгов жертвам теракта в «Крокусе». По его мнению, такую практику необходимо распространить и на жителей российских регионов, которые погибают в результате террора со стороны ВСУ. «К сожалению, зачастую люди не защищены в рамках страховых случаев от прилетов ракет. Поэтому, мне кажется, было бы правильным создать фонд помощи в случае разного рода ЧП. Для этого депутатскому корпусу необходимо проделать серьезную работу», – акцентировал собеседник.

Напомним, нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу перед концертом группы «Пикник». Четверо боевиков, вооруженных автоматическим оружием, сначала расстреляли на входе охранников, а затем начали убивать всех, кто попадался им на пути. После этого преступники проникли в концертный зал, где продолжили расстреливать людей, а позже устроили пожар. Возгорание удалось ликвидировать только к субботе. Погибли по меньшей мере 137 человек, сообщил вечером 24 марта Следственный комитет, 180 человек пострадали.

Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной, о чем сообщили в СК. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

Одновременно с этим ВСУ не прекращали обстрелы Белгорода и населенных пунктов Белгородской области. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. За прошедшую неделю повреждены более 1,6 тыс. квартир и частных домов, сообщил мэр города Валентин Демидов в ходе оперативного совещания регионального правительства, передает ТАСС.