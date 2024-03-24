  • Новость часаВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину
    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе»
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» сказал, сколько ему обещали заплатить
    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте
    МВД: Все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» – иностранцы
    Путин: Запад трактует события так, как ему выгодно
    Школьник спас из «Крокуса» более 100 человек во время теракта
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    45 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    9 комментариев
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

    2 комментария
    24 марта 2024, 07:38 • Новости дня

    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт после ракетной атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте временно приостановлено после ракетной атаки, совершенной украинскими войсками в ночь на 24 марта.

    «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова, организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, передает РИА «Новости».

    При этом причины остановки морского пассажирского движения не уточняется.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время.

    «Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Есть падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    23 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Филиппо призвал расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости проведения полного расследования возможных связей Украины с терактом, произошедшим в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо написал, что необходимо требовать расследования связей теракта с Украиной, а также того, на что на самом деле идут многомиллиардные вливания в киевский режим в течение более двух лет, передает РИА «Новости».

    Так Филиппо отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона, осудившего теракт в «Крокусе».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что след теракта в «Крокусе» ведет на Украину.

    Коментарии (8)
    24 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем

    Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ в районах Бердычей и Семеновки, используя тяжелые огнеметные системы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT. 

    По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    Коментарии (2)
    23 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»

    Член ОП Малькевич: Только профессионализм российских силовиков помог задержать террористов

    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уровень организации и цели теракта в «Крокусе» говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, ее цель – посеять панику и подорвать консолидацию общества, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее стало известно о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл», среди них четверо стрелявших.

    «Исполнителями теракта с высокой долей вероятности являются выходцы из среднеазиатских стран. Однако это не должно вводить нас в заблуждение. Атака была спланирована слишком профессионально. Поэтому тут не может быть речи о какой-то ячейке фанатиков», – считает Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

    Он особо отметил, что, согласно данным ФСБ, после свершения теракта в «Крокусе» преступники пытались прорваться в сторону украинской границы. При этом за несколько дней до трагедии США предупреждали своих граждан о возможных терактах и «в информационную войну активно включились англо-саксонские информационные сетки».

    Попытка террористов скрыться на Украине имеет простое объяснение. «Я вижу в украинском сегменте соцсетей, как террористов и убийц позиционируют там как героев. Об этом пишут открыто. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) тоже отрабатывал эту тему всю ночь и в субботу утром, разгоняя фейки о террористах. Все это еще раз подтверждает максимальную вовлеченность Украины. А по поводу позиции западной прессы и говорить не приходится. Это попытка пустить аудиторию по ложному следу. Заказчики преступления специально подбирали таких исполнителей, чтобы создать для западной аудиторию картинку, что это якобы были исламисты», – пояснил Малькевич.

    «Уровень организации и цели теракта говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, цель которой – посеять раздор, страх, панику, подорвать консолидацию общества», – считает эксперт. Он подчеркнул, что все было продумано и исполнено как операция высочайшего уровня. «Только профессионализм наших правоохранителей позволил задержать живыми подозреваемых. Работа спецслужб с ними даст результат и приведет к заказчикам», – уверен спикер.

    Малькевич особо отметил, что теракт решительно осудили движение «Талибан» (запрещено в России), хуситы, Саудовская Аравия, Иран и другие крупнейшие исламские страны. «Они однозначно заявили, что такое преступление противоречит нормам человечности. Ни в коем случае нельзя использовать трагедию как повод для межрелигиозной и межнациональной розни. А наши враги сейчас будут активно раскачивать этнорелигиозный фактор», – предупредил эксперт.

    По его словам, «мы должны показать образец сплоченности, солидарности нашего многонационального народа, силу которой мы неоднократно видели в примерах героизма бойцов всех национальностей и веры на полях СВО». «В единстве народа – наша сила, а подлинные враги будут обязательно разоблачены и понесут заслуженное наказание», – добавил Малькевич.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибло не мнее 115 человек. Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    При этом в американских СМИ тиражируются сообщения о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

    Коментарии (10)
    23 марта 2024, 16:17 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    Офис Зеленского отверг причастность к теракту в «Крокусе»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не связан с произошедшим в пятницу терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Украина «не имеет ни малейшего отношения к инциденту», передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», задержали по дороге к границе с Украиной.

    Коментарии (10)
    23 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России освободили Красное в ДНР
    ВС России освободили Красное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    В результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    24 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Губернатор: Один человек погиб и четверо пострадали при атаке на Севастополь

    При ракетной атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    При атаке на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

    «Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что от осколков пострадали четыре человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

    «Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», – отметил Развожаев.

    По его словам, от ударной волны в жилых домах в центре города повыбивало стекла, люди при этом не пострадали.

    «Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход», – подчеркнул губернатор.

    Ранее Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь, в ходе которой силами ПВО было сбито более 10 ракет.

    Коментарии (2)
    23 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение взятия Красного

    Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Красное под Артемовском усложнит логистику украинской армии на подступах к Часовому Яру, где располагается ее ключевой укрепрайон.

    Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.

    По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.

    Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Коментарии (0)
    23 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    Мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Волынской области Украины мужчина напал с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщают украинские СМИ.

    По данным издания «Страна», инцидент произошел, когда два военкома пришли к мужчине, чтобы выяснить, почему он не явился по повестке, передает РИА «Новости».

    В результате один из сотрудников ТЦК получил два ножевых ранения. Нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует дополнительно призывать в армию 500 тыс. человек, так как у страны есть резервы для проведения ротации военных на передовой.

    Коментарии (2)
    23 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трагические события, произошедшие накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл», являются ничем иным, как кровавым и варварским терактом, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении в связи со случившимся.

    «Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», – сказал президент в начале своего выступления, передает РИА «Новости». Это нападение было подготовленным массовым убийством мирных граждан, заявил Путин.

    Организаторы теракта подобно нацистам готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения, важно не дать им совершить новые преступления, подчеркнул российский лидер.

    «Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, – сказал он. – Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».

    «Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, – сказал Путин. – Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит с телеобращением в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в «Крокус Сити Холле». Пресс-секретарь главы государства заявлял, что президент был проинформирован о ЧП и принимаемых мерах в первые минуты стрельбы.

    Коментарии (4)
    23 марта 2024, 16:34 • Новости дня
    МИД: Виновные, организаторы и заказчики теракта в «Крокусе» будут наказаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расследование теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжается, все причастные к нему лица понесут наказание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Российские спецслужбы и правоохранительные органы ведут расследование террористического акта, ни организаторам, ни заказчикам не удастся уйти от наказания, заявила дипломат, передает ТАСС. Случившемуся будет даны необходимые политические и правовые оценки, добавила она.

    Москва поддерживает все усилия по борьбе с международным терроризмом и осуждает его во всех формах и проявлениях, подобные действия для достижения каких бы то ни было целей недопустимы, подчеркнула Захарова. Противодействие терроризму должно оставаться в фокусе международного сообщества, указала она.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе».

    Коментарии (3)
    23 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Пресечена попытка ВСУ совершить атаку по объектам на территории Белгородской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 14.30 и 15.00 ВС России пресекли попытки Киева совершить атаки с помощью БПЛА по объектам на территории Белгородской области.

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотники, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на Белгородскую область погиб человек.

    Коментарии (0)
    23 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

    На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ около Нетайлово, Уманского, Очеретино и Торецка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отражены 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Семеновки, Орловки, Тоненького и Бердычей ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ птеряли до 350 военнослужащих и две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены чешская самоходная артустановка DANA, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и американское орудие М119.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ рядом с Урожайным, Макровкой и Угледаром ДНР. Также они отразили атаку противника в районе Водяного. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в у Работино Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две американские гаубицы М777.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300, РЛС П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения. Поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах, сообщил Конашенков.

    Средствами ПВО за последние сутки уничтожен 171 украинский беспилотник, сбиты 29 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (0)
    23 марта 2024, 19:56 • Новости дня
    Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник, отчитались в Минобороны.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Беспилотник самолетного типа был уничтожен около 19.00 по московскому времени.

    Утром в субботу сообщалось, что при атаке беспилотников на Белгородскую область погиб человек

    Коментарии (0)
    24 марта 2024, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Российские силы ПВО поразили 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны России.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что атака произошла 23 марта около 23:00 мск.

    Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

    RM-70 – реактивная система залпового огня (РСЗО) производства Чехословакии. Чехословацкая версия советской РСЗО БМ-21 «Град».

    Коментарии (2)
    24 марта 2024, 02:43 • Новости дня
    За сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР

    ВСУ за сутки 44 раза обстреляли ДНР, ранены два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 44 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 135 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    В результате обстрелов два мирных жителя получили ранения, повреждены шесть домов, один автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры, приводит сообщение СЦКК ТАСС

    Отмечается, что наиболее интенсивным обстрелам подверглись Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Новобахмутовка и Старомихайловка.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на трассе Пантелеймоновка – Горловка был ранен настоятель храма при атаке беспилотного летательного аппарата. Кроме того, при детонации кассетного суббоеприпаса пострадал житель Горловки.

    Коментарии (0)
    Главное
    Разрушенный во время теракта «Крокус» решили восстановить
    Светлаков рассказал Собчак, как баррикадировался в «Крокусе»
    Убегающие из «Крокуса» террористы сбили на машине восьмилетнего мальчика
    Мужчина в инвалидном кресле ценой жизни спас девушку при теракте
    Бастрыкин поручил наградить обезвредившего террориста в «Крокусе» мужчину
    Опубликованы кадры из отеля, где жили подозреваемые в теракте
    Группа «Пикник» не нашла пропавшего при теракте в «Крокусе» музыканта

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

    Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности

    Перейти в раздел

    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину

    Президент России Владимир Путин заявил о подготовке с украинской стороны «окна» на границе для побега террористов из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали в Брянской области. На Западе заявляют, что за терактом стоит «Исламское государство», но в экспертной среде считают: Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............