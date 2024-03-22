Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.11 комментариев
Прокурор Московской области выехал на место ЧП в «Крокус Сити Холл»
По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова на место происшествия в Красногорск, где в пятницу произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл», выехал прокурор Московской области.
Он будет координировать действия правоохранительных органов, сообщили в Генпрокуратуре, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности. После случившегося в Москве отменили все массовые мероприятия.