Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.11 комментариев
Аэропорты в Москве усилили меры безопасности
Международный аэропорт Внуково и другие аэропорты столицы сообщил об усилении мер безопасности, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В частности, усилен контроль входных групп и периметра аэропорта. Служба авиационной безопасности и полиция в усиленном режиме проводят досмотр пассажиров и посетителей, передает ТАСС.
Меры безопасности также усилены в других аэропортах Москвы, железнодорожных вокзалах и в поездах.
Напомним, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. После этого начался пожар.