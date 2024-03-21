В Киеве решили демонтировать горельеф «Курская битва»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как цитирует издание «Страна» заявление руководства музея, в планах демонтаж всех памятников и элементов советской пропаганды, передает ТАСС.

Мемориальный комплекс вокруг музея состоит из скульптурных групп, созданных в советский период, посвященных Курской битве, битве за Днепр, труженикам тыла, подпольщикам, партизанам, жертвам гитлеровской оккупации.

Руководство музея утверждает, что учреждение «уверенно движется к превращению в место памяти, чествования и прославления всех борцов за свободу и независимость украинского народа и государства».

Однако многие украинцы не одобрили решения о демонтаже горельефа, назвав его позором и выразив несогласие с уничтожением памяти о роли украинцев в победе над фашизмом.

«А что, борьба во Второй мировой – это уже какой-то стыд? Стыд – это уничтожать наше культурное достояние. А вместо этого что? Нарисуете мурал с Бандерой?» – написал один из пользователей.

«Стыдно за вас и за то, что вы делаете. Во многих странах Европы и не только чествуют героев, воевавших против нацизма во Второй мировой войне. Украина потеряла в той войне, напомню, 10 млн человек, чтобы сейчас память об их подвиге уничтожалась. Стыд», – говорится в другом комментарии.

Ранее коммунальные службы Киева на протяжении более шести часов демонтировали памятник герою гражданской войны Николаю Щорсу, удалось это сделать только после дополнительных подпилов у основания постамента.