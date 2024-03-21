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    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    5 комментариев
    21 марта 2024, 11:28 • Новости дня

    Из-за обстрела украинских военных 5 тыс. жителей Белгорода остались без света

    Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Белгород, 5 тыс. человек остались без света

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали пять человек, 5 тыс. жителей остались без света из-за повреждения линии электропередачи, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале губернатор отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    Гладков добавил, что в результате обстрела повреждены более 30 квартир в шести многоквартирных домах. В одном из домов существует угроза обрушения балкона.

    Кроме того, в результате обстрела оказались повреждены десять автомобилей.

    Ранее в четверг силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Белгородской области.

    20 марта 2024, 21:51 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    База иностранных наемников попала под российский удар в Харькове, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС отметил, что в Харькове зафиксировано значительное увеличение числа баз иностранных наемников. В результате удара была поражена одна из них.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников.

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    20 марта 2024, 17:18 • Новости дня
    На Украине пообещали рассчитаться с США российскими мехами и алмазами в случае победы

    Бывший украинский министр Омелян пообещал США российские нефть и алмазы в случае победы

    На Украине пообещали рассчитаться с США российскими мехами и алмазами в случае победы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты получат от киевского режима нефть и другие ресурсы из России, если Киев победит, заявил бывший украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    В случае победы киевский режим расплатится с Вашингтоном российскими нефтью, газом, алмазами и мехом, заявил Омелян, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В декабре прошлого года словацкий премьер Роберт Фицо заявлял, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

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    20 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским

    Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем

    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам, заявил на встрече с доверенными лицами президент Владимир Путин.

    «Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.

    «Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.

    «И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.

    Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

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    20 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киевская администрация расценила как оскорбительную идею США о предоставлении Украине помощи в виде кредитов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.

    Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.

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    21 марта 2024, 06:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве за 20 минут прогремело несколько серий взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о «мощных взрывах» в городе, передает РИА «Новости».

    Очевидцы рассказали, что взрывы происходят в центральных районах украинской столицы, передает ТАСС.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два предприятия в Подольском районе.

    Кроме того, взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины.

    Напомним, ранее второй раз за сутки взрывы прозвучали в Харькове.

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    20 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»

    Власти Украины объявили о закрытии страницы списка «международных спонсоров войны» на сайте антикоррупционного агентства

    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство сообщило, что по итогам заседания приняло решение о закрытии списка компаний, объявленных «международными спонсорами войны».

    Список был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации на Украине. Однако его легитимность и эффективность вызвали много споров, передает РИА «Новости».

    В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.

    В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют, будет переадресация на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.

    Напомним, из-за списка «спонсоров войны» у Киева возникли конфликты с компаниями из целого ряда западных стран, в том числе из Австрии, ГерманииФранции, Швейцарии, Венгрии.

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    20 марта 2024, 19:23 • Новости дня
    Рогов: Российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино
    Рогов: Российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинских военных вытеснили из центральной части поселка Работино в Запорожской области, сообщил руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ вытеснены из центральной части населенного пункта, российские военные продвинулись на север от центра, заявил Рогов РИА «Новости».

    Российская армия на этом участке фронта начала доминировать в контрбатарейной борьбе, а украинские военные стараются компенсировать недостаток артиллерии массовым применением дронов.

    Также ВСУ резко уменьшили использование тяжелой техники, они «кидают на убой» пехоту.

    Ранее в марте Рогов сообщал, что ВС России взяли под контроль центральную часть Работино.

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    20 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории

    Глава Минобороны Шойгу: Киев стремился зайти на российские территории в попытках сорвать выборы президента

    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Киев использовал террористические методы воздействия на российских граждан с целью срыва выборных мероприятий, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указаны его словам о том, что Киев с целью срыва выборных мероприятий использовал теракты – велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились только мирные граждане.

    Шойгу также отметил, что для предотвращения терактов российские военные усилили охрану правительственных и социальных объектов, а также укрепили систему противовоздушной обороны.

    В частности, в ходе избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.

    При этом министр сообщил, что в российских армии и флоте зафиксирована рекордная явка на выборах президента, составившая 99,8%. По его словам, всего проголосовало более 1,5 млн военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных сил.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе.

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    20 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»

    Politico: Россия побеждает в мировой зерновой войне

    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия побеждает в «мировой зерновой войне», продолжая поставлять свое зерно в ряд стран ЕС, пока европейские фермеры митингуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции, пишет европейское издание газеты Politico.

    Как отмечает газета, массовые протесты фермеров в Европе против бесконтрольного импорта украинского зерна вынудили правительства стран ЕС пойти на уступки аграриям, что, в свою очередь, негативно сказалось на политических связях Киева с западными странами, передает ТАСС.

    Между тем Россия собрала рекордный урожай зерна и продолжила его экспорт в ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Францию. Таким образом, Москва одержала победу в «мировой зерновой войне», считают авторы.

    Ранее сообщалось, что Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев.

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    20 марта 2024, 15:51 • Новости дня
    ВС России полностью зачистили от диверсантов Козинку в Белгородской области
    ВС России полностью зачистили от диверсантов Козинку в Белгородской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Козинка в Белгородской области очищен от остатков украинских боевиков, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Подразделения ВС России на Белгородском направлении полностью зачистили от остатков украинских диверсантов Козинку, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Продолжаются мероприятия по недопущению проникновения украинских ДРГ на приграничную территорию. В ходе ударов авиации и артиллерии ВСУ потеряли до 650 человек, две боевые бронированные машины и две машины чешского РСЗО Vampire.

    Украинские диверсанты пытались пройти через границу у Козинки. Другая ДРГ попыталась войти в поселок Теткино Курской области.

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    20 марта 2024, 14:10 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 71 тыс. человек

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия с 1 января 2024 года потеряла свыше 71 тыс. человек в зоне специальной военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    С начала года уничтожены четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 машин Bradley, шесть установок РСЗО HIMARS, 11 установок ЗРК, включая пять Patriot, указал министр.

    Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Всего с начала года ВСУ потеряли более 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения. Это почти втрое выше показателей аналогичного периода 2023 года.

    В конце февраля Шойгу сообщал, что за все время СВО украинская армия потеряла более 444 тыс. военнослужащих.

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    20 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы

    Военный эксперт Артамонов: Лучшим ответом на перевод экономики Европы на военные рельсы станет наступление России в СВО

    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе в последние дни растет накал милитаристской риторики. Так, в эфире французского ТВ обсуждают размещение войск по линии Днепра, а в Евросовете звучат призывы перевести экономику ЕС на военные рельсы. Лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут решительные наступательные действий ВС России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Артамонов и Вадим Козюлин.

    «Разговор о переводе экономики на военные рельсы поднимается странами ЕС и НАТО уже не в первый раз. Так, в 2023 году генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что для достижения этой цели им понадобится два года. На мой взгляд, они уже перешли к реализации этой программы», – отметил военный эксперт Александр Артамонов.

    В доказательство своего предположения собеседник привел несколько фактов. «Так, Франция увеличила выпуск снарядов. Более того, в стране заработали два новых завода по производству боекомплектов и патронов, подходящего ВСУ калибра. И это только начало процесса, – уточнил он. – Существует также ряд решений по авиации. Если Киеву все же передадут F-16, это подстегнет производство запчастей».  

    «В целом, Европа давно готовится к военному конфликту», – акцентировал Артамонов, призвав не недооценивать происходящее. Спикер напомнил, что на днях в эфире французского ТВ обсуждали размещение военных по линии Днепра. По мнению эксперта, лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут действия ВС РФ. «Сейчас у нас есть преимущество в зоне спецоперации. Нам нужно продолжать развивать наступление», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Мы видим, что европейские страны активно наращивают производство боеприпасов, развивают логистику для более быстрой доставки вооружений, создают новые военные базы, например, на территории недавно присоединившихся к НАТО Швеции и Финляндии, а также расширяют уже имеющиеся, например, в Румынии. Поэтому, действительно, процесс милитаризации в Европе уже идет», – соглашается он с Артамоновым.

    Эксперт отметил, что военное руководство РФ уделяет большое внимание перевооружению армии, увеличению мощности отечественного оборонно-промышленного комплекса, укреплению границ. Козюлин считает важным продолжать этот процесс на фоне новых рисков.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита глав государств ЕС 21-22 марта. Также на мероприятии, по его словам, будет поднят вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов ВСУ. До этого Мишель подчеркивал, что страны ЕС должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году. Это, по его мнению, даст «больше предсказуемости» компаниям, а многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Со схожим призывом выступил гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег. «Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство», – приводит газета Financial Times слова Брандтсега. В отсутствие должного законодательства проблему невозможно «решить на сто процентов», добавил он. По мнению Брандтсега, Европе нужно принять закон наподобие американского Закона о военном производстве (DPA), дающее президенту право обязывать компании отдавать приоритет государственным контрактам перед частными.

    Примечательно, что Евросоюз до конца марта не смог поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Тем не менее он подчеркнул, что это количество не включает боеприпасы, поставленные странами сообщества на двусторонней основе. На этом фоне директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предложил Европе подумать о строительстве системы ПРО по типу «Железного купола», пишет Financial Times. Более того, по его словам, похожий проект только малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит».

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    21 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил на французском канале BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    По его словам, Российская армия намерена убивать всех французских солдат, которые прибудут на Украину для участия в СВО, передает ТАСС.

    Ранее об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину.

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    20 марта 2024, 23:50 • Новости дня
    Нидерланды назвали срок передачи F-16 Украине

    И. о. главы Минобороны Нидерландов Оллонгрен объявила о планах передать F-16 Украине во второй половине 2024 года

    Нидерланды назвали срок передачи F-16 Украине
    @ Bjorn Trotzki/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии, сообщила и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

    Оллонгрен совершила визит на Украину, чтобы сообщить «о новом пакете помощи» в размере 350 млн евро. Указанную сумму хотят потратить на вооружения для F-16 и покупку беспилотников.

    У Нидерландов есть 42 истребителя F-16, до 24 из которых они собираются направить Украине, еще 18 задействуют для обучения украинских пилотов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В декабре премьер страны Марк Рютте после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским обещал передать Украине 18 истребителей.

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    21 марта 2024, 00:48 • Новости дня
    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая

    Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя и заявил, что Китай не может диктовать Киеву условия мирных переговоров.

    Данилов отметил, что судьбу Украины будут решать только украинцы. «Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как заявил Данилов, такие решения не имеет право принимать «какой-то» китайский спецпредставитель. При этом Данилов сделал вид, что забыл имя дипломата и нецензурно исковеркал его.

    Напомним, Ли Хуэй провел турне по Европе с целью поиска мирного решения украинского кризиса. Он встретился с представителями России, Бельгии, Польши, Украины, Германии и Франции. СМИ сообщили, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры без участия России. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем Китая заявил, что Москва открыта к переговорам, но не по «формуле Зеленского».


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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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