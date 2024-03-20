Состоялось первое заседание обновленного состава Набсовета фонда «Защитники Отечества»

Заседание провел первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. Это первое заседание обновленного состава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Он отметил, что указом президента РФ в феврале этого года полномочия фонда «Защитники Отечества» были существенно расширены.

«Одно из важнейших направлений деятельности фонда – сбор и анализ обратной связи, мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер социальной поддержки с обязательным последующим докладом президенту РФ. Также у фонда появились полномочия по международному сотрудничеству в части защиты прав бойцов и их семей. И связано это было с тем, что добровольцами выступали не только граждане Российской Федерации. И мы должны также с уважением относиться к ним и их семьям», – сказал Кириенко.

Он также рассказал о проекте «Время героев» для участников и ветеранов СВО, старт которого объявил президент во время послания Федеральному собранию. На сегодняшний день подано уже более 35 тыс. заявок на участие в программе. Часть из них попадут в сам проект, а остальным будет предоставлена возможность для получения высшего и средне-профессионального образования.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала об итогах работы организации за 9,5 месяца, прошедших с момента ее создания. Всего за время работы в филиалы фонда поступило более 850 тыс. обращений. Из них удалось решить более 730 тыс. вопросов, остальные – в работе. Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд, стали запросы о назначении мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, получении удостоверения ветерана боевых действий, юридической, медицинской и психологической помощи. В своем выступлении председатель фонда отразила основные результаты по каждому из направлений работы, особо отметив новые направления работы.

На заседании также обсудили вопрос трудоустройства ветеранов СВО после возвращения домой. Цивилева отметила, что для многих героев спецоперации фонд стал новым местом работы – в настоящее время в филиалах работает около 300 ветеранов боевых действий и 135 членов семей погибших бойцов. Также фонд взаимодействует с центрами занятости. Заключены соглашения по трудоустройству с такими крупными работодателями, как Государственная корпорация «Ростех», Госкорпорация «Росатом», «РЖД».

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.