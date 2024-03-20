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Pupo назвал причину отмены концерта в Литве
Pupo отменил концерт в Литве из-за давления политиков
Итальянский певец и композитор Pupo (Энцо Гинацци) сообщил, что не выступит в Литве 26 апреля из-за того, что его организатор подвергся политическому давлению, связанному с прошедшим выступлением певца в Кремлевском дворце.
По его словам, организатор концерта в Вильнюсе подвергся критике со стороны литовских журналистов и политиков после того, как стало известно об отмене выступлении певца в Москве 15 марта. Они требовали от исполнителя объяснений и угрожали отменить его выступление в Литве, отметил он, передает ТАСС.
Pupo заявил, что не поддастся давлению, и добавил, что искусство не должно подвергаться цензуре. «При всем уважении, я никогда никому не подчинялся, всегда делал то, что считал верным. Я думаю, что культура, искусство и музыка не должны подвергаться цензуре», – продолжил певец.
По мнению композитора, литовцы, упрекая других в нетерпимости, сами же ее и проявляют. «При этом в России меня никто никогда не ставил перед выбором: если будешь выступать в Литве, то не сможешь петь в России. <…> Свободу уважают все мировые культуры, и любой, кто пытается помешать артисту делиться своим творчеством, не найдет со мной ничего общего. Поэтому я рад, что концерт [в Литве] отменен», – указал артист.
Во вторник портал Delfi со ссылкой на организаторов концерта сообщил, что в Литве отменили выступление Pupo после его выступления в Кремлевском дворце.
Концерт Pupo был запланирован на 26 апреля, вместе с ним должны были выступать австрийская группа Joy и другой итальянский музыкант Gazebo (Пол Маццолини). Их выступления организаторы отменять не стали.
Концерт «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей» прошел 15 марта в Государственном Кремлевском дворце.