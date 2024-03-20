Грузия обвинила Украину в торпедировании ее европейского пути «ложными аргументами»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Комментируя отказ делегация Украины поддержать проевропейскую инициативу Грузии на Парламентской ассамблее «Евронест» в Брюсселе, Мамука Мдинарадзе сказал, что «Украина снова использует ложь как аргумент».

Он обвинил украинцев в координации с грузинскими радикальными оппозиционерами во вред европейским интересам Грузии.

В свою очередь, депутат от правящей «Грузинской мечты» Анри Оханашвили, возглавляющий в парламент комитет по юридическим вопросам, сказал, что «представители властей Украины и грузинские оппозиционеры вредят интересам Грузии в плане европейской интеграции».

Ранее глава грузинской делегации Мака Бочоришвили заявила, что резолюция в поддержку европейских устремлений Грузии, Молдовы и Украины была предложена парламентариями правящей «Грузинской мечты» и поддержана молдавской стороной, однако не набрала достаточного количества голосов из-за позиции грузинских оппозиционеров и украинских делегатов.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев объяснил позицию Украины тем, что «Грузия помогает России обходить западные санкции».

«Из-за этого мы не будем поддерживать интеграцию Грузии с Евросоюзом», – сказал он телекомпании «Рустави-2».

Парламентская ассамблея «Евронест» объединяет страны «Восточного партнерства» и ЕС.

Грузия не вводила прямых санкций против России, но выполняет все международные рестрикции, что неоднократно признавалось Западом.

Отношения Киева и Тбилиси из-за пренебрежительной и неуважительной позиции Украины к Грузии заметно осложнились в последнее время.