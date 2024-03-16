МИД: Украина усилила обстрелы России из-за выборов

Tекст: Вера Басилая

В МИД заявили, что «за последние двое суток в результате обстрелов Белгородской области два человека погибли и 19 получили ранения», кроме того, в субботу ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области.

В дипведомстве обратили внимание, что киевский режим усилил свои террористические действия, чтобы выпросить у Запада больше помощи, показать свою активность кураторам, следует из сообщения на сайте МИД России.

Все преступления, совершенные с целью повлиять на голосование, будут расследованы, а виновные понесут суровое наказание, говорится в заявлении МИД России. Москва убеждена, что жители приграничных с Украиной регионов не поддадутся на провокации киевского режима, не испугаются прийти на избирательные участки.

Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.