Голикова рассказала о планах дальнейшего повышения МРОТ

Голикова: В России МРОТ составит 35 тыс. рублей к 2030 году

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении Голиковой, опубликованном в Telegram-канале правительства России, говорится, что уже началась разработка нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», ключевой целью которого является повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет. По ее словам, проект будет включать мероприятия по комплексному развитию экстренной помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкозаболеваниями и сахарным диабетом, и к концу 2030 года будет создано более 4 тыс. объектов здравоохранения.

Она отметила, что планируется обновление материально-технической базы свыше 2,5 тыс. зданий детских садов и 9,3 тыс. школ. Голикова добавила, что в рамках проекта «Профессионалитет» планируется увеличить число колледжей и расширить направления подготовки, включив в них в том числе специальности в здравоохранении, сфере услуг, творческих индустриях.

По ее словам, со следующего года в России запланирован запуск программы «Земский работник культуры», в рамках которой если специалист переедет на работу в село или малый город, получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а также если на Дальний Восток, в Донбасс или Новороссию, выплата ему будет составлять 2 млн рублей.

Кроме того, Голикова пояснила, что с 2025 года будут увеличены в два раза стандартные вычеты по НДФЛ на детей, а именно: на второго ребенка он составит 2,8 тыс. рублей и на третьего и каждого последующего ребенка – до 6 тыс. рублей в месяц.

Она добавила, что размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, повышается с 350 до 450 тыс. рублей. А с 1 марта 2024 года, по ее мнению, будут произведены начисления выплат медработникам в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек. Голикова уточнила, что врачам будут выплачивать 50 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 30 тыс. рублей, а в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тыс. жителей размер выплат составит: врачам – 29 тыс. рублей, средним медработникам – 13 тыс. рублей.

Голикова заявила, что с сентября этого года будет введена выплата в размере 5 тыс. рублей для советников по воспитанию директоров школ и организаций СПО.