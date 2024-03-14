В МГИК напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам

Разработчик сайта президента России рассказал о защищенности системы ДЭГ

ИТ-эксперт Артем Геллер: Наши специалисты готовы к любым атакам на ДЭГ во время выборов президента

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На выборах президента россиянам предоставлена возможность проголосовать через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По моей оценке, система к выборам готова. Главное, что она была апробирована в ходе предварительного тестирования «в бою», когда проходили голосования на портале «Мос.ру», – пояснил Артем Геллер, управляющий партнер компании «Смена» («Группа AIC»), главный разработчик сайта президента РФ.

«Важно заметить, что крупные государственные ресурсы, включая «Госуслуги» и «Мос.ру», где будет проходить электронное голосование, имеют постоянный большой трафик и огромное количество ежедневных посетителей, которые постоянно пользуются довольно сложными сервисами. Поэтому принципиальных проблем в ходе предстоящего голосования быть не должно», – указал он.

«Технические шероховатости могут быть, но они решаются довольно быстро. Возможны разные провокации и всевозможные «наплывы», например, DDoS-атаки. Но государственные «облака», где размещаются ресурсы, используемые при голосовании, во многом уже подготовлены к такому, а механизмы противодействия отработаны. Конечно, иногда бывают прорывы, поскольку никакой технически сложный механизм не работает без сбоев, но в целом с большой долей вероятности можно сказать, что все будет гладко», – считает спикер.

По его словам, в России у профильных специалистов в последние годы было довольно много практики в сфере обеспечения кибербезопасности, уровень их экспертизы весьма высок. «Уверен, их знаний будет достаточно для сопровождения безопасного голосования», – подчеркнул аналитик.

Геллер отмечает, что платформа, которую будут использовать в ДЭГ – зрелый и надежный продукт, который уже тестировался и готов выдержать все атаки, даже с запасом. Однако у него есть еще задел для развития. «Можно нарастить скорость работы, ввести дополнительные способы авторизации и, конечно, улучшать пользовательский интерфейс, чтобы голосование было максимально очевидным, понятным и удобным для любых устройств и экранов», – резюмировал собеседник.

Ранее Илья Массух, глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИКТ), член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), рассказал газете ВЗГЛЯД, что ДЭГ применяется в России несколько лет и понравилось избирателям своим удобством. Он напомнил также, что система совершенствуется – она стала более защищенной, в ней появились новые функции для наблюдателей, ей впервые смогут воспользоваться в 29 регионах России.

«ДЭГ оказалось надежным и безопасным способом волеизъявления, не было никаких утечек персональных данных. Система защиты продумана, невозможно узнать, кто за кого проголосовал ни в момент голосования, ни после подсчета голосов. Данные избирателей остаются в зашифрованном виде, чтобы расшифровать их, потребуется несколько лет и огромные вычислительные мощности», – добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, одним из главных улучшений ДЭГ является постоянное совершенствование системы безопасности. Массух пояснил, что электронное голосование основано на технологии блокчейн, которую, например, используют многие платежные системы. «К президентским выборам система стала еще более защищенной, что подтвердили многочисленные тесты, в ходе которых не удалось обнаружить уязвимостей ДЭГ», – подчеркнул он.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Для участия в дистанционном электронном голосовании нужно заранее подать заявление через «Госуслуги» до 11 марта. Жители регионов, где будет доступно ДЭГ, смогут проголосовать онлайн с помощью платформы vybory.gov.ru. Жителям с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно – они смогут проголосовать на сайте mos.ru. Для этого подойдет любой браузер, прошедший проверку.

