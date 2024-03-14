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В МГИК напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам
За препятствие проведению выборов может грозить уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.
«После анализа прикрепившихся к участкам в Москве в рамках «Мобильного избирателя» мы выявили аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам. В среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются порядка 150 человек. Но есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепилось по 2-3 тыс. избирателей», – сказал Реут Агентству городских новостей «Москва».
«Мы не исключаем возможности, что эта аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на этих избирательных участках. Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования. Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой – воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий», – также заявил он.
«Обращаю внимание, что такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), лишение свободы за него до пяти лет. Охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг. Более того, на всех участках организовано видеонаблюдение. Поэтому любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены», – заключил Реут.