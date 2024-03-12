У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.0 комментариев
Участник территориальной самообороны погиб в Белгородской области
Глава Белгородской области Гладков после обстрелов со стороны ВСУ сообщил о гибели участника территориальной самообороны
В результате обстрелов, устроенных ВСУ, в Белгородской области погиб участник территориальной самообороны, десять мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в Telegram подчеркнул, что с украинской стороны поступает «огромный объем лживой информации». В связи с этим он сообщил, что в Белгородской области «противника нет».
Губернатор также уточнил, что шесть пострадавших госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Комментируя гибель участника территориальной самообороны, Гладков заявил, что «это один из тех людей, которыми мы гордимся». «Мы сделаем всё, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах», – заверил губернатор.
Напомним, в ночь на 12 марта украинские ДРГ попытались пересечь границу в Белгородской области. Продвижение формирований происходило на трех направлениях в районе населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Также украинские ДРГ предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. В Минобороны России сообщили, что российскими силами были уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.
Кроме того, Белгородская область подверглась украинским обстрелам из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У». Также ВСУ атаковали регион беспилотниками. В частности, БПЛА сбросили взрывные устройства на линии электропередач; украинские беспилотники врезались в магазин и в здание администрации Белгорода.