Российские войска освободили Невельское в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярев

У Новомихайловки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР) на этом направлении поражены формирования 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла до 350 человек, два танка и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак и контратак украинских штурмовиков 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад у Синьковки в Харьковской области.

Там ВСУ потеряли до 40 человек, три американских артиллерийских системы М777, два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ у Керамика и Бердычей в ДНР.

Также отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ у Кирово, Ленинского, Новобахмутовки, Орловки и Тоненького в ДНР. Украинская сторона потеряла более 380 человек, две бронемашины.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные позиции, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Водяного в ДНР.

Отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Шевченко в ДНР. Украинские военные потеряли более 145 человек, две БМП, восемь пикапов и САУ «Акация».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Каменского и Лобкового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 50 человек, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, пусковую установку РСЗО HIMARS.

Средства ПВО за сутки сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS, «Град» и Vampire и тактическую ракету «Точка-У». Уничтожено 146 украинских дронов.