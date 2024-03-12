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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Запад пытается напугать Россию Макроном

    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    34 комментария
    12 марта 2024, 21:56 • Новости дня

    В Белом доме заявили об отсутствии планов у США посылать войска на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    США не имеют планов и намерений направлять свои войска на Украину, заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов не будет «солдатских ботинок на Украине», передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине. Он не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь, но поблагодарил их за то, «что они взяли на себя этот риск».

    12 марта 2024, 08:37 • Новости дня
    На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике расчета Patriot

    На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские пользователи западных соцсетей опубликовали некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове. На размещенной фотографии он стоит на фоне пусковой установки ЗРК Patriot производства США.

    Автор публикации, пользователь natalia.1772, сообщила, что Васильков погиб «во время выполнения боевого задания» вместе со своими сослуживцами, которые «охраняли небо» над Украиной, передает РИА «Новости».

    Информация о его гибели также появилась в сообществе «Краснополье».

    Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили два или, возможно, три ЗРК Patriot в районе Покровска в ДНР. Американский журналист Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Как сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, вместе с двумя ЗРК Patriot могли быть уничтожены более трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии.

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    12 марта 2024, 14:26 • Новости дня
    Россия заявила демарш Швейцарии

    МИД: Послу Швейцарии Ланг заявлен демарш из-за конфискации госактивов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг 12 марта была вызвана в российское внешнеполитическое ведомство, где ей был заявлен демарш в связи с решением парламента страны приступить к выработке юридических основ конфискации российских государственных активов, сообщает МИД.

    В заявлении ведомства в Telegram-канале говорится, что данный шаг швейцарских властей грубо попирает принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета.

    Москва подчеркнула, что попытки реализации какого-либо «репарационного механизма» будут являться не чем иным, как воровством на государственном уровне.

    Также МИД России предупредил о неизбежном ответе на подобные действия.

    7 марта швейцарские сенаторы большинством голосов поддержали использование правительством Швейцарии порядка 8,5 млрд долларов замороженных российских активов в качестве «репараций» Украине.

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    12 марта 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов под Белгородом

    Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов в Белгородской области

    Минобороны показало уничтоженную технику украинских диверсантов под Белгородом
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись с уничтоженной военной техникой диверсионно-разведывательных групп украинских террористов опубликовало Министерство обороны России во вторник.

    Запись сделана в приграничной зоне у поселка Нехотеевка в Белгородской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике запечатлен подбитый танк с порванной гусеницей, судя по выпускаемым дымам, двигатель машины еще работал на момент записи. Также на видео попали убегающие украинские боевики, уносящие раненых.

    ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков. Спецслужба опровергла информацию об их заходе в населенные пункты этих регионов.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что киевский режим попытался устроить пиар-акцию перед выборами президента в России.

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    12 марта 2024, 03:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

    РИА «Новости»: Нефтебаза в Орле загорелась после атаки украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», – приводит агентство слова собеседника.

    Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются.

    В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле произошло «падение БПЛА».

    «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», – написал Клычков в своем Telegram-канале

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    12 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

    Попытку вторжения на российскую территорию предприняли около 3.00. Предварительно начался интенсивный обстрел гражданских объектов, после чего украинская сторона при помощи танков и бронемашин пыталась вторгнуться на российскую территорию на трех направлениях – в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    В результате самоотверженных действий российских военных все украинские атаки были отражены, а по противнику были нанесены авиаудары, удары ракетными войсками и артиллерией.

    Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены. Российская госграница нарушена не была, подчеркнули в Минобороны.

    Как уточнили в военном ведомстве, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены порядка 60 украинских террористов, под Нехотеевкой – три танка и БТР, а в районе Сподарюшино – два танка.

    Также сообщается, что с 8.00 до 8.25 мск были отбиты атаки украинских ДРГ, которые пытались прорваться на приграничную территорию в Курской области, в районе поселка Теткино. Противник понес потери и был отброшен, уточнили в военном ведомстве.

    Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

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    12 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»

    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У»

    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО пресекла попытку украинской армии ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У», сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные около 7.30 предприняли попытку ударить по российской территории.

    Кроме того, ПВО сбила над территорией Белгородской области восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У».

    Российская ПВО перехватила и уничтожила за ночь 25 украинских беспилотников.

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    12 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Невельское в ДНР
    Российские войска освободили Невельское в ДНР
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Населенный пункт Невельское освобожден российскими войсками на Донецком направлении в последние сутки, Южная группировка на этом направлении смогла в этот период занять более выгодные рубежи и позиции.

    У Новомихайловки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР) на этом направлении поражены формирования 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 350 человек, два танка и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак и контратак украинских штурмовиков 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад у Синьковки в Харьковской области.

    Там ВСУ потеряли до 40 человек, три американских артиллерийских системы М777, два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ у Керамика и Бердычей в ДНР.

    Также отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ у Кирово, Ленинского, Новобахмутовки, Орловки и Тоненького в ДНР. Украинская сторона потеряла более 380 человек, две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные позиции, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Водяного в ДНР.

    Отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Шевченко в ДНР. Украинские военные потеряли более 145 человек, две БМП, восемь пикапов и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Каменского и Лобкового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 50 человек, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, пусковую установку РСЗО HIMARS.

    Средства ПВО за сутки сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS, «Град» и Vampire и тактическую ракету «Точка-У». Уничтожено 146 украинских дронов.

    Коментарии (2)
    12 марта 2024, 14:51 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение установки HIMARS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поражение очередной пусковой установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS попало на видео, его опубликовало российское министерство обороны.

    В ролике с воздуха запечатлена установка HIMARS, через несколько секунд в нее влетел снаряд, который уничтожил технику. Минобороны опубликовало запись в своем Telegram-канале.

    До этого во вторник МО сообщало, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ и пусковую установку РСЗО HIMARS.

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    12 марта 2024, 12:26 • Новости дня
    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков

    ФСБ опровергла сообщения о заходе украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области

    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

    Как сообщили в ЦОС ФСБ России, распространяемая в соцсетях информация о том, что украинские вооруженные формирования якобы вторглись в некоторые приграничные населенные пункты, не соответствует действительности.

    В спецслужбе сообщили также об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках вооруженных формирований Украины пересечь границу в Белгородской и Курской областях, передает ТАСС.

    Там уточнили, что с 10 марта было предпринято несколько таких попыток. В результате, помимо живой силы, уничтожены шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц бронемашин и опорный пункт ВСУ.

    Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ во вторник пыталась проникнуть на территорию Курской области, атаку отбили.

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    12 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    В ДНР рассказали о возможностях ВС России после взятия Невельского

    Кимаковский: Освобождение Невельского позволяет давить на ВСУ в Красногоровке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Установление контроля над Невельским в Донецкой народной республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка, заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Освобождение Невельского дает ВС России оперативно-тактические возможности по давлению на гарнизон украинских боевиков в Красногоровке, сказал Кимаковский ТАСС.

    В прошлые сутки российские авиация и артиллерия накрыли Красногоровку всеми доступными силами и средствами, добавил он.

    По его словам, в ходе боев украинская сторона потеряла несколько сотен человек и десятки единиц техники, в том числе поставленную ей технику НАТО. Несколько украинцев сдались в плен.

    Во вторник Минобороны России сообщило, что населенный пункт Невельское освобожден российскими войсками на Донецком направлении.

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    12 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном»

    Лидер Венесуэлы Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном»

    Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, выступивший с критикой в адрес папы римского Франциска, напоминает «побежденного клоуна», заявил лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

    Мадуро отметил, что Зеленский «начинает плохо говорить» и оскорблять папу римского. Он сравнил президента Украины с «грубым и побежденным» Хуаном Гуайдо, американским протеже – бывшим самопровозглашенным президентом Венесуэлы. Оба они, по словам Мадуро, навредили собственному народу, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Revoluciona.

    Как отмечал ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский всегда занимал миролюбивую позицию по вопросу конфликта на Украине. По словам эксперта, действия понтифика продиктованы библейскими смыслами, а критика со стороны Зеленского его не задевает.

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    12 марта 2024, 07:40 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области

    Пожар начался в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотников ВСУ

    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар вспыхнул в Кстовской промзоне Нижегородской области после того, как украинские беспилотники атаковали объект, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    «На объект топливно-энергетического комплекса совершена атака беспилотников», – написал Никитин в своем Telegram-канале.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, задействованы все силы и средства для локализации возгорания на установке по переработке  нефти. В тушении огня также задействовали пожарный поезд.

    Губернатор подчеркнул: по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

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    12 марта 2024, 09:31 • Новости дня
    Пушков: Запад отбросил задачу-максимум на Украине

    Пушков в словах Столтенберга об Украине заметил сдвиг в стратегии Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые признал, что для сохранения Украины в качестве «суверенной и независимой нации» необходимо начать переговоры с целью урегулирования кризиса, обратил внимание сенатор Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Столтенберг при этом ни слова не сказал про возвращение Украины к прежним границам.

    «Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо», – отметил Пушков, добавив, что слова Столтенберга свидетельствуют о скептической оценке Западом перспектив военных действий для Киева.

    Запад, по его словам, отбросил задачу-максимум и больше всерьез уже не ведет речи о возвращении территорий. Задачей-минимум, как отметил Пушков, является сохранение основного территориального массива Украины, чтобы затем в усеченном виде включить ее в западный ареал влияния. И это Запад будет изображать как «победу» Украины, заключил Пушков.

    Ранее Столтенберг заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

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    12 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке

    Советник главы ДНР Гагин: В Красногоровке уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ

    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, командный пункт был уничтожен при отработке нескольких целей ­– ряда укрепрайонов в Красногоровке, где сейчас идут серьезные бои, передает РИА «Новости».

    Гагин заявил, что ВС России каждый день наносят удары на этом направлении и получают данные о новых целях от разведки. Источник сообщал, что ранее российская авиация нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что установление контроля над Невельским в республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка.

    Коментарии (2)
    12 марта 2024, 11:36 • Новости дня
    В Курской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ
    В Курской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Диверсионно-разведывательная группа ВСУ во вторник пыталась проникнуть на территорию Курской области, атаку отбили, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил, что завязался стрелковый бой, однако никакого прорыва не было, передает ТАСС.

    Он уточнил, что проникнуть на территорию региона ВСУ пытались в районе поселка Теткино.

    Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что средства ПВО России утром вторника сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Курской области.

    Коментарии (14)
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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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