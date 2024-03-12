В России ужесточаются правила посуточной сдачи квартир

Tекст: Валерия Городецкая

В документе отмечается, что собственник жилого помещения имеет право сдавать квартиру в аренду, если соблюдены требования энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, передает ТАСС.

Речь идет о счетчиках электричества, газа, воды и тепла. Кроме того, должны быть соблюдены права и интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Законопроект направлен на закрепление статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.