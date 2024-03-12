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В Финляндии испугались прекращения автобусного сообщения из-за нехватки топлива
В Финляндии может прекратиться автобусное сообщение из-за нехватки топлива
Автобусное сообщение может прекратиться в конце недели в некоторых регионах Финляндии, из-за нехватки топлива на АЗС ввиду продолжающейся политической забастовки, сообщил руководитель одного из транспортных предприятий Koiviston Auto Харри Сааренпяя.
По его словам, компания получила уведомление от компании Neste, что в Ювяскюля топлива хватит на завтрашний день, а в четверг движение может полностью остановиться, передает ТАСС.
Сааренпяя добавил, что на первом складе в Хельсинки топливо закончится уже в среду, а все дизельные автомобили в этом районе будут остановлены к выходным. Компания Koiviston Auto обслуживает примерно треть автобусных маршрутов столицы Финляндии и является оператором городских маршрутов в Лахти, Ювяскюля, Куопио и Тампере.
Напомним, двухнедельная забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда стартовала в Финляндии в понедельник.