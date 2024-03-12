В Финляндии испугались прекращения автобусного сообщения из-за нехватки топлива

В Финляндии может прекратиться автобусное сообщение из-за нехватки топлива

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, компания получила уведомление от компании Neste, что в Ювяскюля топлива хватит на завтрашний день, а в четверг движение может полностью остановиться, передает ТАСС.

Сааренпяя добавил, что на первом складе в Хельсинки топливо закончится уже в среду, а все дизельные автомобили в этом районе будут остановлены к выходным. Компания Koiviston Auto обслуживает примерно треть автобусных маршрутов столицы Финляндии и является оператором городских маршрутов в Лахти, Ювяскюля, Куопио и Тампере.

Напомним, двухнедельная забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда стартовала в Финляндии в понедельник.