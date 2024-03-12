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Тарасова назвала человека, давшего Валиевой таблетку
Тарасова заявила, что таблетку Валиевой мог дать только тренер
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, говоря о ситуации вокруг дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил российской фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «только тренер мог дать таблетку» спортсменке.
Такое мнение Тарасова выразила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1», передает RT.
«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» – сказала тренер.
Ранее CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.