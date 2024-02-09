Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Тела матери с малолетней дочерью нашли в Новосибирской области
В Новосибирской области обнаружено тело пропавшей пятилетней девочки, в другом месте ранее нашли тело ее мамы, подозреваемого в убийстве экстрадируют из Казахстана, сообщили в региональном следственном управлении СК.
С 20 по 23 января, согласно версии следствия, исчезли жительница Новосибирска и ее малолетняя дочь, позже тело матери нашли в Тогучинском районе области, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Тело дочери нашли в Новосибирском районе.
Подозреваемый в убийстве 31-летний житель Новосибирска 23 января уехал из России в Казахстан. Его объявили в межгосударственный розыск, его заочно арестовали.
Его задержали в Казахстане, сейчас принимаются меры по его экстрадиции.
Согласно данным МВД, подозреваемый помогал женщине купить машину в 1,5 млн рублей. По информации прессы, обвиняемый – уроженец одной из стран СНГ и участник боев ММА.