Тела матери с малолетней дочерью нашли в Новосибирской области

Tекст: Алексей Дегтярев

С 20 по 23 января, согласно версии следствия, исчезли жительница Новосибирска и ее малолетняя дочь, позже тело матери нашли в Тогучинском районе области, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Тело дочери нашли в Новосибирском районе.

Подозреваемый в убийстве 31-летний житель Новосибирска 23 января уехал из России в Казахстан. Его объявили в межгосударственный розыск, его заочно арестовали.

Его задержали в Казахстане, сейчас принимаются меры по его экстрадиции.

Согласно данным МВД, подозреваемый помогал женщине купить машину в 1,5 млн рублей. По информации прессы, обвиняемый – уроженец одной из стран СНГ и участник боев ММА.