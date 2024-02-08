WSJ: На один выпущенный ВСУ снаряд приходятся десять российских

Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана

Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

Tекст: Ольга Никитина

Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.

Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.

Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.

Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.