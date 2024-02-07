В Хакасии оценили готовность наблюдателей к выборам

«К выборам президента России выстроена большая и серьезная система общественного наблюдения. В каждом регионе работают общественные штабы, проводится подготовка наблюдателей, для них разработан комплекс методических материалов, которые помогут сориентироваться в любой ситуации», – сказал глава рабочей группы СПЧ при президенте по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан, сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов.

Он отметил, что сегодня избирательная система страны – в своем лучшем состоянии, при этом на выборах никто не отменял «человеческого фактора». «Задача наблюдателей заключается в защите голосования не только от преднамеренного вмешательства, но и от «дурака», случайных ошибок со стороны участников выборов», – заявил Точенов. Наблюдатели справятся с этой задачей только тогда, отметил он, когда сами будут максимально подготовлены, став тем самым «источниками достоверной информации», говорится на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Председатель Общественной палаты Республики Хакасия Ольга Левченко рассказала, что в регионе действует общественный штаб, в муниципальных образованиях завершается подготовка наблюдателей. «В этой работе нам активно помогают общественные палаты муниципальных образований, которые взаимодействуют с учебными заведениями, вовлекая молодежь в наблюдение», – поделилась она. По словам Левченко, в региональном институте наблюдения прослеживается преемственность поколений – этот процесс, отметила председатель ОП, часто становится «семейным делом».

Также представители общественного штаба Хакасии рассказали, что в дни выборов в регионе будет работать Центр видеонаблюдения, где контроль за прозрачностью голосования будут вести наблюдатели из числа волонтеров, блогеров, экспертов и партий. На площадке ЦОН будут проводиться прямые эфиры о ходе голосования, публиковаться актуальные фото- и видеоматериалы, а также комментарии участников процесса.

В Республике Тыва (РТ), где достаточно много отдаленных территорий, на которых проживают малочисленные народы, обучение наблюдателей проводится на двух языках: русском и тувинском. Об этом на круглом столе сообщила руководитель аппарата Общественной палаты РТ Светлана Ощепкова. «Мы уже подготовили более 1500 будущих наблюдателей, в том числе проживающих в отдаленных территориях. Костяк сформировался уже в 2021 году, но каждый электоральный цикл мы стараемся команду наблюдателей увеличить. В этой задаче опираемся на общественные советы муниципальных образований, в составы которых входят лидеры общественного мнения, у которых есть серьезный авторитет и узнаваемость среди жителей», – рассказала она.

Общественный штаб Красноярского края активно использует в своей работе видеоформаты – члены штаба записывают интервью и снимают ролики о подготовке наблюдателей в соцсетях. «Мы увидели, что в 2023 году видеоформаты пользовались популярностью среди большой аудитории жителей нашего региона – эту работу мы продолжаем и на президентской кампании», – сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Александр Паценко.