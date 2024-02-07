За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.4 комментария
Исследование: Положительные оценки посетителями выставки «Россия» растут
Исследование: Положительные оценки посетителями выставки «Россия» продолжают расти
Представленные на выставке достижения заставляют гордиться страной – так считает 98% участников очередного исследования, которое подготовили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
В опросе приняли участие более 6500 респондентов – посетителей выставки.
Исследователи пришли к выводу, что средняя оценка работы выставки демонстрирует рост. Если в первые недели доля высоких оценок – на «8», «9» и «10» – была 85%, но через два месяца увеличилась до 90%, а через три до 91%. Доля гостей, высоко оценивших качество мероприятий выставки, составила 87% в первые недели выставки, 89% спустя два месяца и 90% спустя три месяца, говорится на сайте ЭИСИ.
Положительную динамику показывает образовательная роль выставки. Абсолютное большинство (96%) считает, что узнали на выставке что-то новое. 94% посетителей сказали о том, что узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре народов России и ее регионов, путешествиях по стране. По сравнению с первыми тремя неделями опроса выросла на 9% (до 89%) доля тех, кто получил новые знания об историческом развитии России и ее регионов.
При этом большинство опрошенных согласны с тем, что представленные достижения вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне (95%). 97% посетителей после посещения выставки чувствуют себя частью большой страны.
Выставка способствует формированию у людей позитивных эмоций. Среди эмоций, связанных с посещением выставки, ровно половина респондентов упоминает радость. 46% называют главной эмоцией восторг, 39% испытывают гордость за страну или свой регион.
Главным мотивом по-прежнему является личный интерес – 94%. 9 из 10 гостей готовы с высокой вероятностью порекомендовать посетить выставку другим людям.