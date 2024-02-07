Анонс Карлсоном интервью с Путиным набрал более 23 млн просмотров

Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина

Tекст: Валерия Городецкая

О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.