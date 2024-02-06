Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.19 комментариев
В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена
Несущая стена обрушилась в аварийном доме 1917 года постройки в областном центре Ростовской области, сообщил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Постройка находилась по адресу улица Черепахина, 160. По словам главы администрации города, пострадавших нет, в доме располагаются семь квартир, пять из которых в муниципальной собственности, передает ТАСС.
Логвиненко добавил, что в декабре 2023 года дом был признан аварийным, на тот момент в нем проживали три семьи.
Дом сейчас отключили от коммуникаций, а от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи.