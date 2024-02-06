В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена

Tекст: Кристина Цыцура

Постройка находилась по адресу улица Черепахина, 160. По словам главы администрации города, пострадавших нет, в доме располагаются семь квартир, пять из которых в муниципальной собственности, передает ТАСС.

Логвиненко добавил, что в декабре 2023 года дом был признан аварийным, на тот момент в нем проживали три семьи.

Дом сейчас отключили от коммуникаций, а от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи.