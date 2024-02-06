До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.14 комментариев
В ЦБ рассказали о тенденции к замедлению роста цен
ЦБ: Говорить об устойчивой тенденции к замедлению роста цен пока рано
Пока слишком рано говорить об устойчивой тенденции к замедлению темпов роста цен, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследования и прогнозирования Центробанка.
Преждевременно говорить об устойчивой тенденции к замедлению темпов роста цен, проинфляционное влияние временных факторов, которые ускоряли рост цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным, говорится в бюллетене, передает ТАСС.
В декабре понижательное давление на цены оказывали сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.