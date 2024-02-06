В Минцифры назвали преимущества Гособлака

Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов отметил, что сейчас наблюдается повсеместный переход в облака. «Почти каждый новый продукт имеет облачное или SaaS-решение. Облачные платформы помогут высвободить ресурс ИТ-специалистов для цифровизации», – приводятся его слова в Telegram-канале Минцифры.

Замминистра Минцифры Сергей Кучушев подчеркнул, что одна из миссий – проведение человека через весь путь его кадровой реализации.

«С момента, когда он оказался в школе, и до момента, когда он окажется, возможно, в большой компании или организует стартап. Программе обучения языкам программирования «Код будущего» обучено более 100 тыс. школьников. А на бюджетные места на ИТ-специальности в 2023 году поступили более 126 тыс. человек», – пояснил он.

При этом замминистра Минцифры, Александр Шойтов отметил, что «ускоренное внедрение информационных технологий, перспективной связи, цифровизация госуслуг возможны только при обеспечении адекватного уровня информационной безопасности».