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Политолог оценил «на троечку» работу отправленного в отставку правительства Казахстана
Политолог Ашимбаев объяснил решение Токаева отправить правительство в отставку
Отставка правительства Казахстана произошла по внутриполитическим причинам. Оно часто подвергалось критике за социальную и экономическую ситуацию в стране, а проблемы, возникающие перед государством, решало на троечку. Деятельность внешних сил никак не повлияла на этот шаг Астаны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данияр Ашимбаев.
«Отставку правительства Казахстана прогнозировали достаточно давно. Оно проработало два года и часто подвергалось критике за социальную и экономическую ситуацию внутри страны. Кроме того, на высший орган исполнительной власти свалилось несколько испытаний, в числе которых и санкции против России», – сказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.
«Дело в том, что экономика Казахстана тесно связана с внешними рынками. У нас высокая доля импорта по ключевым позициям и зависимость от экспорта сырья. Поэтому произошло падение национальной валюты, что вызвало большую инфляцию», – отмечает собеседник.
«В этих условиях правительству удалось перезапустить логистику, продвинуть евразийскую интеграцию, запустить процесс по демонополизации экономики, а также возвратить незаконно вывезенные из страны активы. Однако не были выполнены государственные программы и национальные проекты. Кроме того, не была представлена обещанная программа развития до 2029 года. Поэтому эффективность работы этого органа власти можно оценить на троечку» – подчеркивает он.
«При этом внешних факторов, повлиявших на решение об отставке, нет. Во-первых, правительство хорошо работало с другими странами. В частности, активно развивалось российское направление. Зарубежные игроки также не оказывали никакого воздействия на данное решение, так как в стране стали проводить меры для ограничения такого рода сил», – резюмировал Ашимбаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник постановил принять отставку правительства страны, сообщили в пресс-службе главы республики. Членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
Исполнение обязанностей премьера Казахстана, согласно постановлению главы республики, возложено на Романа Скляра, который ранее занимал должность первого заместителя премьер-министра, сообщает ТАСС. Правительство Казахстана до опубликованного в понедельник указа возглавлял Алихан Смаилов. Президент назначил его на пост главы кабинета министров в январе 2022 года и переназначил в марте 2023-го после выборов в нижнюю палату парламента.
Токаев рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра республики, которую предоставит крупнейшая партия «Аманат» («Завет предков»), передает ТАСС слова пресс-секретаря главы Казахстана.
Напомним, ранее пресс-служба президента Казахстана в своем Telegram-канале сообщала, что Токаев 7 февраля проведет расширенное заседание правительства. В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.