Путин обратил внимание на высокую чистую прибыль «Интер РАО» за 2023 год

Tекст: Елизавета Шишкова

«И рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала, и чистая прибыль 135 млрд [рублей]», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Ковальчук в свою очередь отметил, что в 2024 году инвестиции «Интер РАО» составят около 160 млрд рублей.

Он добавил, что компания не имеет долгов, у нее серьезный запас средств на счетах.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что «Интер РАО» начала строительство Новоленской ТЭС в Якутии.