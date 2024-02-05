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Путин обратил внимание на высокую чистую прибыль «Интер РАО» за 2023 год
Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Интер РАО» Борисом Ковальчуком отметил, что показатели работы компании за прошлый год впечатляют.
«И рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала, и чистая прибыль 135 млрд [рублей]», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Ковальчук в свою очередь отметил, что в 2024 году инвестиции «Интер РАО» составят около 160 млрд рублей.
Он добавил, что компания не имеет долгов, у нее серьезный запас средств на счетах.
Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что «Интер РАО» начала строительство Новоленской ТЭС в Якутии.