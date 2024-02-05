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    5 февраля 2024, 14:14 • Новости дня

    Путин обратил внимание на высокую чистую прибыль «Интер РАО» за 2023 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Интер РАО» Борисом Ковальчуком отметил, что показатели работы компании за прошлый год впечатляют.

    «И рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала, и чистая прибыль 135 млрд [рублей]», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ковальчук в свою очередь отметил, что в 2024 году инвестиции «Интер РАО» составят около 160 млрд рублей.

    Он добавил, что компания не имеет долгов, у нее серьезный запас средств на счетах.

    Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что «Интер РАО» начала строительство Новоленской ТЭС в Якутии.

    2 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новые онкоцентры в разных регионах России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Туле, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых онкоцентров в разных регионах страны.

    На связь с российским лидером вышли Томская область, где начинает работу Томский областной онкологический диспансер, Республика Башкортостан и ее Республиканский центр детской онкологии и гематологии, а также Республика Саха (Якутия), где открывается новое здание Якутского республиканского онкологического диспансера, передает ТАСС.

    В пятницу Путин прибыл в Тулу, где выступил на форуме «Все для победы!», пообщался с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также принял участие в других мероприятиях.

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    2 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.

    Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.

    «Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.

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    2 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки

    Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках

    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    2 февраля 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    Путин назвал ВСУ террористической организацией
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию, они не гнушаются обстреливать мирных жителей и медиков, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!»

    Глава государства рассказал о перехваченных переговорах двух украинских танкистов, которые в 2022 году пытались войти в Донецк. По словам главы государства, один из военнослужащих выстрелил в мирного жителя, передает ТАСС. Второй задал вопрос, зачем он это сделал, на что тот ответил: «Да они здесь все террористы».

    «Просто так! Взял и застрелил», – возмутился Путин. «То, что называется «ВСУ», – это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию – стреляют по машинам скорой помощи», – заключил президент.

    Ранее Путин пообещал, что Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан.

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    2 февраля 2024, 19:35 • Новости дня
    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест

    Путин хотел показать авторам антироссийских санкций неприличный жест, но воздержался

    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин хотел показать неприличный жест авторам санкций против России, но воздержался. Глава государства подчеркнул, что у них так и не вышло развалить российскую экономику.

    «Особо отмечу, что в эти два непростых года, в полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс. Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться», – сказал Путин, выступая на форуме «Все для победы!», передает ТАСС.

    Президент отметил, что России предрекали «спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся». «Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек», – сказал Путин.

    «Ничего у них не получится. Наша экономика растет, в отличие от их экономик», – заключил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед.

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    2 февраля 2024, 15:52 • Новости дня
    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя

    Путин: Чтобы быть успешными в бою, надо быстро реагировать на действия противника

    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. «Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Тулу. Помимо выступления на форуме «Все для победы!» глава государства планирует пообщаться с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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    2 февраля 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью на 95%, а их морская составляющая – почти на 100%, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что таких же результатов надо добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. «И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

    Коментарии (36)
    2 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: В оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    «Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест – более полумиллиона рабочих мест», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

    Коментарии (4)
    2 февраля 2024, 21:50 • Новости дня
    Тульская девочка подарила Путину плюшевого зайца «на победу»
    Тульская девочка подарила Путину плюшевого зайца «на победу»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал в гостях у сотрудника Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова и подарил детский компьютер и плюшевого медведя его дочке Полине.

    Получивший коттедж по программе поддержки медработников Ярослав Швецов пригласил Путина в гости. Визит не был запланирован в программе поездки президента.

    «Полина, как зовут нашего президента?» – спросил отец у вышедшей встречать Путина дочки. «Владимир Владимирович», – откликнулась девочка. «Ничего себе, все знаете», – удивился президент, передает ТАСС.

    Путину понравилось, как обустроена детская девочки. В ответ Полина подарила ему плюшевого зайца «на победу». «У нас тоже есть подарки. Если мама разрешит, компьютер детский подарю». «Можно?» – повернулся к Альбине Швецовой Путин. «По расписанию», – ответила та. «По расписанию», – согласился президент и вручил девочке также большого плюшевого медведя.

    Полина также станцевала и прочитала президенту стихотворение Ольги Емельяновой «Любовь к Родине», после чего все отправились пить чай.

    Ранее Путин посетил новый онкоцентр в Туле и пообщался с медперсоналом.

    Коментарии (2)
    2 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Производство танков в России выросло в пять раз с начала специальной военной операции, автомобильной техники – в семь раз, заявил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы!»

    «С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов, по средствам индивидуальной бронезащиты <…> увеличение произошло в десять раз, по автомобильной технике <…> – в семь раз, а вот по танкам – в пять. По танкам в пять раз – это приличный показатель», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%.

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    2 февраля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о важности беспилотников при проведении СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» сообщил, что из ежедневных разговоров с военными знает о важности БПЛА на передовой.

    «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», – передает ТАСС слова Путина.

    Он отметил, что из ежедневных контактов с военными, которые воюют непосредственно на передовой, делает вывод о важности беспилотников.

    Ранее Путин заявил, что отечественные производители БПЛА на шаг опережают противника, на фронте беспилотники выполняют много важных задач.

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    2 февраля 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин указал на эффективность работы ТОС «Солнцепек»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» работает очень эффективно, такого оружия становится все больше и больше, заявил президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!»

    Глава государства, комментируя мнение одной из участниц встречи о том, что такого вооружения пока не так много на фронте, отметил, что «Солнцепеков» все больше и больше становится». «Очень эффективно работает», – похвалил возможности ТОС российский лидер, передает ТАСС.

    В пятницу Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

    Ранее сообщалось, что «Омсктрансмаш» установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

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    2 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин прибыл в Тулу, где пообщается с активистами ОНФ

    Путин прибыл в Тулу, где пообщается с активистами ОНФ и проведет ряд других мероприятий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, программа президента начнется со встречи с активом Народного фронта. По его словам, будет свободная беседа, она вся будет открыта, после этого Путин выступит на форуме «Все для победы!», передает ТАСС.

    Затем президент займется вопросами программы строительства онкологических центров, один из которых недавно открылся в Туле. Также Путин посетит новое медучреждение, проведет совещание по профильной теме и по видеосвязи откроет ряд онкоцентров в других регионах.

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    2 февраля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин объяснил мотивы противников патриотизма

    Путин: Противники патриотизма либо не знают, что делают, либо делают это по заказу противника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступающие против патриотизма делают это либо по незнанию, либо по заказу врага, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы!»

    По мнению главы государства, важно понимать, что люди, злоупотребляющие чем-либо, будут существовать всегда, однако это не способно подорвать идею любви к Родине, передает ТАСС.

    «Поэтому тот, кто старается оболгать любовь к Родине, – тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника», – пояснил Путин.

    Ранее Путин заявил, что не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей.

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    2 февраля 2024, 17:27 • Новости дня
    Путин: Россия, не защищая своих людей, превратилась бы в дряхлую страну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Если Россия не будет защищать своих людей, то превратится в дряхлую, никому не нужную страну, у которой все пытались бы что-то «оттяпать», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Если мы ничего не будем делать, если мы не будем защищать наших людей в Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому ненужную страну, которую все с ее наличием большого количества природных ресурсов со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда думали, что бы и как оттяпать», – указал глава государства, передает ТАСС.

    «Два десятилетия я смотрел, что происходит: речи сладкие и хорошие, но вот все думают там откусить, здесь откусить. Вот если мы не хотим оставить вот такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы не должны ни в коем случае бросать наших людей в Крыму, Новороссии и Донбассе», – приводит слова российского лидера Telegram-канал «Пул № 3».

    Он добавил, что необходимо сделать Россию самодостаточной, поскольку в этом – главное проявление суверенитета.

    Ранее Путин заявил, что люди, выступающие против патриотизма, делают это либо по незнанию, либо по заказу врага.

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