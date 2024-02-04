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ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 95 военных
Украинская армия потеряла за сутки на южнодонецком направлении до 95 военных
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли на южнодонецком направлении до 95 военнослужащих, а также несколько единиц техники, рассказал начальник пресс-центра Восточной группировки Вооруженных сил России Александр Гордеев.
Он отметил, что российские военные пресекли попытки ВСУ провести ротацию в районах Старомайорского и Ровнополя, при этом «противника составили: станция РЛС, квадроцикл, БПЛА «Фурия», более 95 военнослужащих», приводит слова Гордеева ТАСС.
Отмечается, что российскими ударами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны Украины в районах Урожайного, Угледара, Водяного и Старомайорского.
Также уничтожен пункт временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией, сообщил Гордеев.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.
Кроме того, уничтожены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.