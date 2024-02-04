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Северная Корея заработала 167 млн долларов за год на ресницах и париках
Северная Корея заработала 167 млн долларов за год на накладных ресницах и париках
Производство и экспорт накладных ресниц и париков в 2023 году принес экономике КНДР 167 млн долларов, свидетельсвтвуют данные таможни Китая.
Финальную обработку парики и ресницы проходят в Китае и продаются по всему миру с маркировкой «Сделано в Китае», однако первоначально они изготовлены в КНДР и пользуются большим спросом в профильных компаниях из-за высокого качества, передает ТАСС.
Отмечается, что почти 60% всего объема экспорта КНДР в Китай в 2023 году составили накладные рестицы, бороды и парики. При этом общий вес поставленных изделий из человеческих волос достиг 1820 тонн.
Для сравнения, в 2019 году Северная Корея поставила в Китай 1680 тонн париков и ресниц на общую сумму 31 млн долларов.