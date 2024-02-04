  • Новость часаЗахарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске
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    Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    Вассерман отреагировал на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    24 комментария
    4 февраля 2024, 03:59 • Новости дня

    Северная Корея заработала 167 млн долларов за год на ресницах и париках

    Северная Корея заработала 167 млн долларов за год на накладных ресницах и париках

    Tекст: Денис Тельманов

    Производство и экспорт накладных ресниц и париков в 2023 году принес экономике КНДР 167 млн долларов, свидетельсвтвуют данные таможни Китая.

    Финальную обработку парики и ресницы проходят в Китае и продаются по всему миру с маркировкой «Сделано в Китае», однако первоначально они изготовлены в КНДР и пользуются большим спросом в профильных компаниях из-за высокого качества, передает ТАСС.

    Отмечается, что почти 60% всего объема экспорта КНДР в Китай в 2023 году составили накладные рестицы, бороды и парики. При этом общий вес поставленных изделий из человеческих волос достиг 1820 тонн.

    Для сравнения, в 2019 году Северная Корея поставила в Китай 1680 тонн париков и ресниц на общую сумму 31 млн долларов.

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    3 февраля 2024, 11:13 • Новости дня
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ

    ТАСС: ВСУ располагают пятью батареями американского комплекса Patriot

    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил представитель силовых структур.

    Источник ТАСС сообщил, что реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке – четыре ракеты.

    В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    3 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой

    Yonhap: Посла России вызвали в МИД Южной Кореи из-за слов Захаровой

    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Республики Корея вызвали в МИД посла России в Сеуле из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове, сообщило агентство Yonhap.

    Агентство пишет, что послу был выражен протест, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Южной Кореи назвали заявления Захаровой о ситуации на Корейском полуострове «грубыми, невежественными, предвзятыми и недостойными представителя МИД страны».

    Мария Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Северной Кореи. По ее словам, главная причина роста напряженности на полуострове – «нахрапистая политика США и их союзников».

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    3 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине

    Politico: Орбан дал согласие на помощь Украине после уговоров Макрона и Мелони

    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение ЕС помощи Украине в размере 50 млрд евро после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджей Мелони, пишет Politico.

    Газета пишет, что Макрон встречался с Орбаном в январе в Париже за обедом, где они обсуждали интеграцию восточных стран Европы.

    Источники Politico заявили, что во время встречи президент Франции, сделал все, чтобы не «антагонизировать», и уговорил венгерского премьера, передает канал «360».

    Источники издания в Риме заявили, что Мелони общалась с Орбаном о помощи для Украины еще в декабре, а также поговорила с ним по телефону в январе перед голосованием в ЕС. В итоге после уговоров Макрона и Мелони премьер Венгрии согласился на выделение помощи Украине, считает издание.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    3 февраля 2024, 18:34 • Новости дня
    Вассерман ответил на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Депутат Вассерман: Данилов понимает, что врет о демилитаризованной зоне до Москвы

    Вассерман ответил на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ VALERI KVIT/EPA/ТАСС

    Угроза Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы – вранье для внутренней аудитории, для тех, кого хватают на улицах и превращают в пушечное мясо, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных есть желание «продвинуть демилитаризованную зону» в Москву.

    «Запад вряд ли обратит внимание на это заявление Данилова. Там сами неплохо умеют блефовать. Эти слова рассчитаны на внутреннюю аудиторию, на тех, кого хватают на улицах и превращают в пушечное мясо, то есть это пиар для внутреннего рынка», – считает Анатолий Вассерман, член думского комитета по просвещению.

    «Украинские политики как юристы, они врут всякий раз, когда у них шевелятся губы, как говорится в американской поговорке. Государство, выстроенное вокруг польского заведомо ложного измышления «Украина – не Россия», будет врать во всем, – продолжил депутат. – Украинские политики говорят правду только тогда, когда у них нет иного выхода. Данилов, несомненно, понимает, что врет, но врет в духе двоемыслия. Он как персонаж романа «1984», понимающий, что врет, но в то же время совершенно искренне верит в свою ложь в тот момент, когда ее произносит».

    О том, что Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью местным СМИ.

    Так чиновник отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который считает, что демилитаризованная зона на Украине должна обеспечивать безопасность российских городов от обстрелов. По его словам, российские военные отодвигают позиции противника от «жизненно важных населенных пунктов».

    «Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», – сказал Путин.

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    3 февраля 2024, 09:14 • Новости дня
    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Актера Биковича сняли с роли в сериале «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телекомпания HBO разорвала контракт с сербским актером с российским гражданством Милошом Биковичем после критики, последовавшей из-за обращения МИД Украины, сообщил портал Deadline.

    Бикович подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале, он уточнил, что «его участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества».

    «Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», – написал он.

    Между тем, Deadline пишет, что решение снять Биковича с роли связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли сербского актера из-за того, что он поддерживает Россию, передает Ura.ru.

    В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России. Действие происходит в Таиланде.

    Президент России Владимир Путин предоставил Биковичу гражданство России в 2021 году.

    Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».


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    3 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной поликлиник Москвы за распространение ложной информации об армии России после сделанных ею на приеме пациентов высказываний, сообщили в суде.

    В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

    Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела,  отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».

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    3 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Вызванный в МИД Южной Кореи посол России раскритиковал заявления Сеула об СВО

    Вызванный в МИД Южной Кореи посол России Зиновьев раскритиковал заявления Сеула об СВО

    Вызванный в МИД Южной Кореи посол России раскритиковал заявления Сеула об СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления южнокорейских властей о специальной военной операции России на Украине, появившиеся в местных СМИ, непозволительны, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

    На встрече в МИД Южной Кореи, куда Зиновьев был вызван из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове, был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД Республики Корея сообщений, в том числе касающихся СВО, сообщило посольство в Telegram-канале по итогам встречи дипломата с замминистра иностранных дел Южной Кореи, передает ТАСС.

    Ранее власти Республики Корея вызвали в МИД посла России в Сеуле из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

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    3 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Глава СНБО Данилов: Украина подвинет демилитаризованная зону до Москвы

    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

    «Эта демилитаризованная зона [о которой говорил Путин] будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он также заявил, что «эта зона будет проходить совсем по другим меридианам и параллелям, точно на территории России, а не на Украине.

    По мнению Данилова, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский решил узаконить терроризм против России.

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    3 февраля 2024, 10:54 • Новости дня
    Россиянина Кучерова освистали на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

    Россиянина Кучерова освистали за выступление в мастер-шоу на Матче звезд НХЛ

    Россиянина Кучерова освистали на мастер-шоу Матча звезд НХЛ
    @ Dirk Shadd/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова освистали за выступление в мастер-шоу в Торонто на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

    Зрителям не понравилось отношение россиянина в шоу: в конкурсах на владение шайбой и на точность передач нападающий суммарно набрал 0,5 балла и занял последнее, 12-е место. Победителем стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, он набрал 20 баллов, передает RT.

    Матч звезд НХЛ-2024 состоится 4 февраля.

    Ранее защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз заявил, что считает Кучерова на данный момент лучшим в мире хоккеистом.

    До этого Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

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    3 февраля 2024, 09:48 • Новости дня
    Байден обматерил Трампа из-за шутки

    Politico: Президент США Байден обматерил Трампа из-за неудачных шуток

    Байден обматерил Трампа из-за шутки
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в частном разговоре обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки над мужем бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, пишет Politico.

    Байдена назвал Трампа «идиотом» (применив нецензурную версию в оригинале – прим. ВЗГЛЯД), который наслаждается чужими несчастьями, передает РИА «Новости».

    Politico пишет, что Белый дом отказался от комментариев. Издание отмечает, что эпитеты, которые использовал президент США, идут вразрез с имиджем действующего главы государства.

    Ранее Байден оговорился и назвал Трампа своим профессором.

    В свою очередь, Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США.

    Коментарии (16)
    3 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Forbes: США предали Украину

    Forbes: США предали Украину, остановив поставки оружия

    Forbes: США предали Украину
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предал Киев, ограничив поставки оружия и боеприпасов, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    «Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена», – говорится в статье Экса в Forbes, передает РИА «Новости».

    Автор отмечает, что запасы артиллерийских и ракетных снарядов у Украины истощаются, и украинские военные вынуждены беречь их на случай самых чрезвычайных ситуаций.

    По его мнению, такое положение ВСУ позволяет силам России размещать тяжелое вооружение ближе к передовой, тогда как еще год назад «российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта».

    Ранее Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину.

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

    Коментарии (6)
    3 февраля 2024, 17:39 • Новости дня
    Умер актер сериалов «Универ» и «Склифосовский» Овчинников
    Умер актер сериалов «Универ» и «Склифосовский» Овчинников
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, снявшийся в таких популярных сериалах, как «Универ» и «Склифосовский», скончался на 51-м году жизни.

    О смерти актера сообщил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера», передает РИА «Новости».

    «Наш театр скорбит – сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», – говорится в сообщении на сайте театра.

    На счету Овчинникова роли Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», Варлаама в «Борисе Годунове», cвященника в «Леди Макбет Мценского уезда», Малюты Скуратова в «Царской невесте», Додона в «Золотом петушке», Лепорелло в «Каменном госте», Нарумова «Пиковой даме» и другие.

    Участвовал в проектах «Достоевский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Заповедник», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни».

    Ранее стало известно о смерти народного артиста России Евгения Бикташева.

    Коментарии (6)
    3 февраля 2024, 07:56 • Новости дня
    Причиной пожара на Волгоградском НПЗ стал сбитый беспилотник

    Губернатор Волгоградской области Бочаров сообщил о пожаре на НПЗ из-за сбитого беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА, в результате падения сбитого беспилотника произошел пожар на Волгоградском НПЗ, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Как сообщил Бочаров, была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. Открытое горение на НПЗ ликвидировано, жертв нет, сообщает администрация Волгоградской области в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что пожар произошел на площади 300 кв. м, загорелись нефтепродукты.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

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