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    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

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    29 февраля 2024, 13:10 • Новости дня

    Путин: Россия опередила все государства G7 по темпам роста экономики в 2023 году

    Путин: Россия опередила все государства «Большой семерки» по темпам роста экономики в 2023 году

    Tекст: Александра Юдина

    Россия опередила все государства G7 по темпам роста экономики в 2023 году, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.

    По его словам, российская экономика становится более сложной, технологичной, несырьевой, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что Россия в скором времени войдет в четверку крупнейших экономик мира.

    Кроме того, Путин заявил, что размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тыс. рублей.

    «Рост экономики России должен конвертироваться в увеличение доходов населения», – подчеркнул глава государства.

    28 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания

    Профессор ВШЭ Баширов: Темы развития экономики и СВО будут главными в послании президента

    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Послание президента Федеральному собранию будет направлено в основном для российской аудитории и посвящено задачам, которые предстоит решить России в ближайшие годы. В нем глава государства обязательно затронет тему СВО, могут быть и месседжи для западных элит и общества. Своими прогнозами о содержании послания с газетой ВЗГЛЯД поделились политологи Александр Асафов и Марат Баширов.

    «На мой взгляд, в ожиданиях от послания нет особой интриги. Уже было сказано, что это будет представление определенных планов развития страны на ближайшие несколько лет. Если посмотреть логику предыдущих посланий, то это и подведение итогов, и постановка задач во внутренней и внешней политике России», – считает Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

    «Иногда в посланиях главы государства бывают, скажем так, определенные моменты, которых мы можем и не ждать. Так было, например, с демонстрацией Путиным наших передовых вооружений. Вероятно, нечто подобное мы с вами можем увидеть и услышать завтра», – добавил собеседник.

    «Понятно, что послание президента – наше внутреннее дело. Однако на Западе послание также будут внимательно смотреть и выискивать поводы для демонизации России. Поэтому отрицательная реакция Запада на послание вполне ожидаема», – допускает эксперт.

    «То, что называется посланием Федеральному собранию, по сути, является обращением президента к нации. Поэтому я ожидаю некоего подведения итогов нынешней каденции президентства Путина. Несомненно, там будет дан определенный прогноз относительно специальной военной операции», – рассказал Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики.

    Он полагает, что в меньшей степени там будут представлены месседжи для западных элит и общества. «В целом все, что Путин хотел сказать Западу, он рассказал в интервью Такеру Карлсону. Но, возможно, появятся какие-то уточнения позиций. В остальном же послание – это мероприятие прежде всего для внутренней кухни России», – указал Баширов. Но при этом, по его словам, возможные кадровые решения будут вряд ли озвучены – скорее всего их отложат до мая и инаугурации.

    «Если обозначить тезисно, то я жду следующего: рано или поздно наступит мир; значит, будет новое всеобъемлющее соглашение. И касаться оно будет двух вопросов: правил мировой торговли и глобальной безопасности. Поэтому, я думаю, президент даст какие-то намеки относительно того, какие внутренние экономические задачи мы должны решить, чтобы подойти к подписанию новых договоров в самой оптимальной, выгодной для нас позиции», – резюмировал собеседник.

    Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля, в Гостином дворе. Начало запланировано на полдень.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства лично работает над текстом послания последние несколько дней. В рамках подготовки Путин проводит десятки личных и телефонных бесед с министрами, вице-премьерами, главами ведомств, членами администрации президента.

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    29 февраля 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

    Президент отметил, что стратегические силы сдерживания находятся в полной боевой готовности.

    По словам Путина, все, что было обещано по время послания во время 2018 года, – все сделано.

    «В боях уже применялись комплексы «Кинжал» и «Циркон». На боевом дежурстве стоят блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и другие новинки ОПК. Эти вооружения подтвердили свои характеристики. Завершаются испытания «Буревестника» и «Посейдона». В войска поставлены ракеты «Сармат», Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве», – передает ТАСС слова Путина.

    Президент добавил, что Россия продолжает работу над целым рядом перспективных систем вооружений, о них скоро узнают.

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    29 февраля 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Все преодолеем, вместе все сможем
    Путин: Все преодолеем, вместе все сможем
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Каждое послание Федеральному собранию – это прежде всего взгляд в будущее, заявил президент Владимир Путин, пообещав огласить в своем обращении не только ближайшие планы, но и стратегические задачи.

    Перед страной, по словам российского лидера, стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе.

    «Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили ее разорвать на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией. В этом году десять лет легендарной Русской весне. И сейчас энергия, искренность и мужество ее героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса – их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость», – заявил глава государства.

    «Именно так – всем миром – мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность», – сказал Путин.

    «И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу», – подчеркнул он.

    Перед страной стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе, подчеркнул Путин. «Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем», – выразил уверенность президент.

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    28 февраля 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России

    Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития страны, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В стратегии определяются цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации, говорится на портале.

    Как следует из утвержденного документа, целью научно-технологического развития РФ является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижения национальных целей развития и реализации стратегических национальных проектов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.

    Для достижения этих целей предлагается сформировать эффективную систему взаимодействия науки, технологий и производства, повысить восприимчивость экономики и общества к новым технологиям, развивать наукоемкое предпринимательство.

    Помимо этого, согласно стратегии, в РФ будет создана инфраструктура и условия для проведения научных исследований и разработок, а также сформирована эффективная система управления в области науки, технологий и производства. Также будет вестись работа по выявлению и воспитанию талантливой молодежи, сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки, повышению престижа профессии ученого и инженера.

    Среди других задач, которые планируется выполнить в рамках стратегии, – формирование такой модели международного научно-технического сотрудничества и интеграции в области исследований и разработок, которая бы позволяла защитить национальные интересы России в условиях внешнего давления, сохранить идентичность отечественной науки и повысить ее эффективность за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

    Также Путин утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года. В ней указывается, что деятельность фонда будет направлена на достижение трех стратегических целей: увеличение числа его грантополучателей при сохранении качества поддержанных программ и проектов, выявление и поддержку прорывных исследований и формирование передовых исследовательских коллективов в различных областях науки, в том числе проводящих междисциплинарные исследования, а также на реализацию программ и проектов полного научно-технологического цикла для внедрения в отечественную экономику наукоемких технологий.

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    28 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность регионального сотрудничества с Азербайджаном

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 12-го Российско-азербайджанского межрегионального форума, отметив, что сотрудничество по линии регионов является важной частью партнерства двух стран.

    «Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран», – опубликованы слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин отметил, что регулярные встречи участников форума обеспечивают прямой диалог между представителями органов государственной власти, а также общественных, научных и деловых кругов по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия.

    Также президент отметил, что повестка форума в этом году объемна и содержательна. «В центре внимания – различные аспекты развития кооперации в сферах промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, совместных проектов по защите окружающей среды», – подчеркнул он.

    В заключение президент выразил уверенность в том, что такие дискуссии будут полезными и конструктивными, дадут старт новым перспективным идеям и инициативам.

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    29 февраля 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин объявил о запуске национального проекта «Семья»
    Путин объявил о запуске национального проекта «Семья»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, назвал невысокие доходы граждан, в том числе многодетных семей, одной из самых острых проблем в России. Глава государства сообщил, что в России запускается новый национальный проект – «Семья».

    «Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», – сказал он.

    По словам главы государства, число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 года снизилось до 13,5 млн человек, но это все равно много.

    Проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения России, сказал президент и поручил к 2030 году добиться уровня ниже 7%.

    Также Путин поставил задачу вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей в России.

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    29 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    Путин назвал заявления властей США о стратегической безопасности демагогией
    Путин назвал заявления властей США о стратегической безопасности демагогией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва всегда готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, но американская администрация сводит эти разговоры к демагогии, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «В последнее время все чаще звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, – а это не что иное, как вбросы, – это уловка, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам. При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет», – сказал президент.

    Глава государства уточнил, что имеет в виду проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Российская сторона подготовила его в 2008 году.

    «Реакции-то никакой нет. О чем они говорят, вообще непонятно», – заметил Путин.

    Слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с российской стороной по стратегической стабильности – это демагогия, подчеркнул он.

    «В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор. А где им невыгодно – там и обсуждать нечего. Как они сами говорят: «Business is usual», – указал президент России.

    Российская позиция понятна: при желании обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности необходимо делать это только в едином комплексе.

    При обсуждении должны быть включены все те аспекты, которые затрагивают российские национальные интересы и безопасность страны. Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, заключил президент.

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    29 февраля 2024, 12:14 • Новости дня
    Путин начал оглашение послания Федеральному собранию
    Путин начал оглашение послания Федеральному собранию
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин начал зачитывать обращение к Федеральному собранию. Выступление главы государства в таком формате стало 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина.

    Основные темы речи традиционно не анонсировались заранее. При этом Путин говорил, что предстоящее послание «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет, передает ТАСС.

    Предыдущие дни глава государства посвятил подготовке. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин лично работал над текстом, у него состоялись «десятки телефонных и личных контактов» – с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств.

    Журналисты, съемочные группы и первые приглашенные начали собираться в Гостином дворе, где выступает Путин, еще утром. Парламентарии централизованно приехали в Гостиный двор позднее.

    Традиционно число приглашенных на церемонию составляет около 1 тыс. человек. В их числе сенаторы и депутаты Государственной думы, члены правительства, представители Администрации президента России, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты (в том числе зарубежные). Как и в прошлом году, на послание приглашены участники специальной военной операции. Для прохода на мероприятие нужно было сдать ПЦР-тест на коронавирус.

    В центре Москвы установлены перекрытия. Пройти в сторону Гостиного двора могли только люди с дающими на это право удостоверениями.

    Обращение главы государства показывают в прямом эфире федеральные телеканалы, трансляция организована и на уличных экранах в крупных городах, а также в кинотеатрах.

    Послание главы государства Федеральному собранию – ежегодное публичное обращение к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Содержание и форма обращения определяются президентом.

    С наиболее продолжительным посланием – 1 час 55 минут – Путин выступил в 2018 году. Самые короткие речи глава государства произносил в 2004 и 2005 годах – они длились по 48 минут. Послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, однако в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения президента правительству. Кроме того, перечень поручений выходит по итогам послания. В прошлом году он состоял из 35 поручений.

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    29 февраля 2024, 10:15 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким Рыжкова

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким умершего накануне экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова.

    «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова. Профессиональная биография Николая Ивановича Рыжкова, его огромный вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, заслуживают самого искреннего уважения. И в начале трудового пути, и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности он оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы Отечества и народа», – говорится в телеграмме российского лидера, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    «Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах», – добавил Путин.

    Напомним, в возрасте 94 лет умер председатель Совета министров СССР и экс-сенатор Николай Рыжков. Его отпевание планируется провести в храме Христа Спасителя в пятницу, 1 марта.

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    29 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    Путин: Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела
    Путин: Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад привык разжигать по всему миру национальные конфликты и стремится не просто сдержать развитие России – вместо нее ему нужно зависимое, вымирающее пространство, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

    «Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты, пытается не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили и во многих других регионах мира, в том числе на Украине, принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул, что Россия не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела.

    Напомним, президент России Владимир Путин начал зачитывать обращение к Федеральному собранию.

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    29 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    Песков: Послание Путина можно считать предвыборной программой

    Tекст: Ольга Никитина

    Послание Федеральному собранию, которое будет оглашено в полдень в четверг, во многом можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет [на выборы]», – сообщил Песков в эфире Первого канала.

    Песков подчеркнул, что Путин никогда не выступал с пустыми обещаниями, все его планы тщательно просчитаны, передает ТАСС.

    «Путин абсолютно далек от популизма. Самое легкое, наверное, особенно выступая на фоне выборов, сыпать различными пустыми обещаниями. Никогда Путин за время своей политической карьеры этого не делал. Любые его проекты, любые его планы, решения тщательно продуманы, просчитаны и основываются на балансе потребностей и возможностей», – указал Песков.

    Представитель Кремля уточнил также, что послание Федеральному собранию продлится дольше часа.

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    29 февраля 2024, 12:33 • Новости дня
    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно
    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевые возможности российских Вооруженных сил увеличились многократно, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    «Боевые возможности Вооруженных Сил увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», – заявил Путин.

    Не мы начинали войну на Донбассе, отметил глава государства, «но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан».

    Российские силы, по словам президента, уверенно наступают по целому ряду направлений.

    Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, указал Путин. Он отметил также, что все прежние планы по развитию российской оборонной сферы выполнены.

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    29 февраля 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор
    Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и пока в некоторых странах целенаправленно разрушают нормы морали и толкают целые народы к вымиранию, наша страна выбирает жизнь, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, так же как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – рождение детей, продолжение рода, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что сейчас Россия и другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Президент заверил, что российские власти примут дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране.

    «В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России.

    Ранее Путин объявил о запуске национального проекта «Семья».

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    29 февраля 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин указал на рост возможностей БРИКС и ослабление «Большой семерки»

    Путин: К 2028 году страны БРИКС буду создавать около 38% глобального ВВП, а показатели G7 опустятся до 20%

    Путин указал на рост возможностей БРИКС и ослабление «Большой семерки»
    @ REUTERS/Jason Lee

    Tекст: Александра Юдина

    В 2028 году страны БРИКС буду создавать около 38% глобального ВВП, а показатели G7 опустятся до 20%, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.

    По его словам, эти тенденции носят объективный характер, передает ТАСС.

    В этой связи глава государства отметил, что Россия с партнерами будет и дальше создавать безопасные логистические коридоры.

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    29 февраля 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
    Путин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    Механизм Единого госэкзамена, подчеркнул глава государства, должен совершенствоваться.

    Кроме того, глава государства потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются.

    Путин отметил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

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    Польские фермеры показали истинное значение Украины для Евросоюза

    Полное прекращение товарооборота с Украиной обсуждается Польшей, признал польский премьер-министр Дональд Туск. Иначе говоря, тотальное закрытие поставок украинских товаров и в Польшу, и через Польшу в Евросоюз. Как устроены сейчас эти поставки, насколько они критичны для Украины и почему перед нами по сути отказ Европы от неограниченной поддержки киевского режима? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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