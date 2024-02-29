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    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шутки Макрона затянулись

    Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».

    9 комментариев
    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

    28 февраля 2024, 11:56 • Новости дня
    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ

    Наемник из США в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»

    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд, состоявшие в «иностранном легионе» Украины, рассказали пранкерам об ошибках украинского командования.

    Разговор размещен в Telegram-канале Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы набирает иностранцев в свою личную военную кампанию.

    Так, Фриман заявил, что «самой большой проблемой» является украинское командование, которое не прислушивается к солдатам с опытом других войн. Украинские командиры, по его словам, «очень упрямые».

    Фриман отметил, что на фронт приезжали оперативники ЦРУ США, а также бойцы американских спецподразделений, которые «пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи».

    «Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду», – рассказал он, добавив, что к отдельным командирам потерял уважение. Из-за «плохой тактики и плохих приказов» умирают многие молодые украинские солдаты, заявил Фриман.

    При этом российские военнослужащие, отметил он, очень быстро приспосабливаются к тому, что делают украинцы, они адаптируют свою тактику.

    Рэндсфорд, со своей стороны, посетовал на то, что полученные украинской разведывательные данные часто «не доходят до тех, кто в них нуждается».

    Некоторые украинские командиры, по его словам, даже не знают, где находятся вверенные им подразделения.

    Ранее Следственный комитет сообщил, что расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии.

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    28 февраля 2024, 20:21 • Новости дня
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    @ Я.Юровский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российских военных необходимо снабжать зенитными ракетами в достаточном объеме на фоне поставок вооружений киевскому режиму, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании ВПК.

    Запад намеревается поставить Киеву различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, сейчас украинская армия активно применяет ударные беспилотники, сказал Медведев, передает ТАСС.

    В таких условиях необходимо, чтобы ВС России были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПРО. Расход таких ракет по мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями возрастет, отметил он.

    В адрес руководителей некоторых предприятий Медведев привел фрагмент из телеграммы Иосифа Сталина 1941 года. «Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб», – процитировал он.

    Сталин тогда привел в пример завод №18, который выпускал по одному самолету Ил-2 в день, а завод №1 «дает МиГ-3 по одной, по две штуки». Генералиссимус отметил, что это является «насмешкой над страной, над Красной армией».

    «Нам нужны не «МиГи», а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше «Илов». Предупреждаю последний раз. Сталин», – дочитал до конца знаменитую телеграмму Медведев.

    Он пояснил прочитанное. «У нас в этом смысле создан более спокойный режим работы. Но [говорю] для того, чтобы все-таки все понимали, каким образом достигалась Победа», – сказал зампред Совбеза.

    Ранее Медведев также зачитывал телеграмму Иосифа Сталина, говоря о необходимости улучшить работу ВПК. «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», – цитировал тогда документ зампред СБ России.

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    28 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ

    Разведка Италии: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия внезапности и подготовки

    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, следует из ежегодного доклада разведывательных служб Италии.

    В докладе основной целью контрнаступления ВСУ называют разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Как считают итальянские разведчики, «операция» была провалена в том числе из-за ограниченных возможностей атак с воздуха и работы артиллерии. Кроме того, ВСУ не смогли застать врасплох российскую оборону, передает РИА «Новости».

    Западные эксперты между тем признавали, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    28 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине

    Командир добровольцев: Спецназ НАТО используют в заградотрядах ВСУ

    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии давно замечают присутствие спецназа Североатлантического альянса, заявил командир одного из штурмовых подразделений добровольцев на Артемовском участке.

    Представители сил специальных операций давно замечены на Артемовском направлении, это не секрет, из таких спецназовцев часто состоят заградотряды, сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, из их числа «особенно поляки себя проявили».

    Также они есть в числе наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и военных консультантов. Все спецоперации также планируют иностранцы. Источник добавил, что такого числа «качественных пилотов» у киевского режима не было.

    Ранее эти спецподразделения НАТО пытались представить добровольцами и наемниками, но теперь «постепенно все становится на свои места». Под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких бойцов, после чего оборона на участке посыпалась и украинские военнослужащие сбежали.

    Собеседник уточнил, что эти натовские подразделения высоко подготовлены, но это «краткосрочные» бойцы, так как они «не выдерживают длительного прессинга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что натовские военные давно присутствуют на Украине. Британские СМИ сообщали, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину сделаны для легализации уже имеющихся там спецназовцев из членов альянса.

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    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    28 февраля 2024, 13:12 • Новости дня
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные неоднократно замечали присутствие спецназа стран НАТО в рядах ВСУ среди летчиков, связистов, наводчиков высокоточного оружия, а также в заградотрядах, сообщил командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, выполняющего задачи на артемовском участке фронта.

    По его словам, представителей сил спецопераций стран НАТО давно заметили на Артемовском направлении. Он добавил, что из западных спецназовцев состоят заградотряды, не дающие отступать украинцам, особенно поляки себя проявили, передает РИА «Новости».

    Российский штурмовик добавил, что иностранные спецподразделения также зафиксированы среди связистов, летчиков, наводчиков, военных консультантов. Он подчеркнул, что такого количества «качественных пилотов» у Украины никогда не было.

    По словам командира, известно, что все спецоперации планируются иностранными подразделениями, причем раньше их пытались представить добровольцами и наемниками, но постепенно все становится на свои места. Он добавил, что под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких спецов, после чего оборона на этом участке посыпалась, а украинцы бежали.

    Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.

    Коментарии (12)
    28 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    ЕК: Страны Европы ищут способ отказаться от поставок российского газа через Украину
    ЕК: Страны Европы ищут способ отказаться от поставок российского газа через Украину
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, Италия, Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от его поставок, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

    Макфи заявил, что суммарный объем поставок российского газа сейчас составляет около 15 млрд кубометров в год. По его словам, ЕК тесно работает с Австрией, Словакией, Чехией, Италией, чтобы эти страны снабжались газом по другим газопроводам, передает ТАСС.

    Он уверен, что эти страны могут получать вместо российского газа сжиженный природный газ.

    Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года, ЕС не намерен его продлевать.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

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    28 февраля 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Петровское на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России освободили населенный пункт, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, четыре танка, две американских БМП Bradley, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинских военных у поселка Синьковка в Харьковской области. Отражены семь атак украинских штурмовиков у Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП и два пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Красного, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Георгиевки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 230 человек, два танка, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американское буксируемое орудие М119 и склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и склад боеприпасов.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область).

    У Работино (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 40 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, склад боеприпасов, хранилище ГСМ ВСУ, склад хранения и изготовления дронов. Также за сутки средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников.

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    28 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    ФСБ поймала в Крыму украинского наводчика

    ФСБ поймала собиравшего данные о перемещениях росгвардейцев для наведения артобстрелов

    ФСБ поймала в Крыму украинского наводчика
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агент спецслужб Украины занимался сбором информации о подразделениях Росгвардии в зоне спецоперации, его задержали в Симферополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Подозреваемый получил от куратора из главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины задание по сбору данных о дислокации и маршрутах подразделений Росгвардии в зоне СВО, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Эту информацию планировалось использовать для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и технике. Киевский райсуд Симферополя арестовал мужчину на два месяца.

    Агент отправлял сведения о маршрутах российских военных и видах используемой техники в ГУР минобороны Украины с помощью месседжеров. Дело завели по статье о шпионаже, по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

    В феврале 2023 года в ЛНР осудили обвиняемого в наводке украинских военных на один из промышленных объектов в республике.

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    28 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    Кличко: После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино

    Владимир Кличко: После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада

    Кличко: После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что после Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада, сообщило издание Focus.de.

    По его словам, если Украина не будет получать боеприпасы и оружие, то сдача населенных пунктов будет продолжаться как эффект домино, передает RT.

    Ранее ВСУ признали отступление от сел Северное и Степовое под Авдеевкой.

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    28 февраля 2024, 12:59 • Новости дня
    Bild: Западные военные программируют системы ПВО для ВСУ
    Bild: Западные военные программируют системы ПВО для ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории находится некоторое число военных специалистов из западных государств, они помогают программировать системы ПВО и крылатые ракеты, заявили источники Bild.

    Ситуация, в которой западные военные смогут принять участие в боевых действиях на Украине, маловероятна, заявили собеседники Bild, передает ТАСС.

    Дипломат из центральноевропейской страны заявил, что ни Польша, ни Прибалтика «не отправит войска на Украину», пока там ведутся боевые действия.

    Ранее источники Financial Times указали, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину было озвучено, чтобы легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на украинской территории.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

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    29 февраля 2024, 04:00 • Новости дня
    Военного из Башкирии после обмена обвинили в боях на стороне Украины

    Военный из Башкирии после обмена пленными признался в участии в боевых действиях на стороне Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вернувшегося в Россию в результате обмена пленными 52-летнего уроженца Башкирии Радика Богданова подозревают в участии в боевых действиях против российских войск на стороне ВСУ.

    По версии следствия, подозреваемый служил в рядах вооруженных сил России, но в июне 2023 года сдался в плен украинским военным и после прохождения обучения он был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ, в котором принимал участие в боевых действиях против российских войск, сообщает «Коммерсант».

    Отмечается, что Богданов признал вину, Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в его отношении уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 3 статьи 208 УК России), за что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Источники газеты также допускают, что обвинения против Богданов могут быть переквалифицированы на статью 352.1 УК (добровольная сдача в плен) или статью 275 УК (госизмена в форме перехода на сторону противника).

    Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

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    28 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Член СПЧ: Любые формы дискриминации участников СВО недопустимы

    Член СПЧ Брод: Оскорбления в адрес участников СВО – повод для вмешательства следственных органов

    Член СПЧ: Любые формы дискриминации участников СВО недопустимы
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную чёрствость части российского общества. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. Ранее Следственный комитет завел дело против владелицы кафе в Люберцах, не пустившей участников СВО в свое заведение.

    «К сожалению, инцидент в Люберцах – это не первый подобный случай. Ранее такие ситуации возникали и в других регионах нашей страны. Участников СВО не пускали в заведения общепита, придираясь к тому, что они в униформе», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Такие ситуации демонстрируют ряд проблем. Во-первых, непонимание некоторых слоев населения значения СВО и роли её участников. Во-вторых, духовную черствость, которая завелась в душах части наших граждан. Кроме того, эти инциденты показывают, что пока еще существуют противники действий России», – отмечает собеседник.

    «Конечно, дискриминация участников СВО недопустима в любой форме и требует обжалования. Более того, если ограничительные меры сопровождаются оскорблениями и иными радикальными действиями, то возникает прямой повод вмешательства следственных органов», – подчеркивает он.

    «Также существует ещё одна проблема. Участники СВО пережили боевые действия, жестокость противника, гибель товарищей. Это накладывает отпечаток на психофизиологическое состояние людей. Поэтому часто им требуется помощь психологов. На эту тему также стоит подумать», – резюмировал Брод.

    Ранее Следственный комитет России начал расследование после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах. Напомним, владелица не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост. Telegram-канал ведомства сообщает, что уголовное дело возбудили по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

    В Следственном комитете отметили, что активисты одной из общественных организаций написали обращение на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина, в котором сообщили о данном инциденте. Кроме того, заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

    Напомним, ранее владелица Strong Coffee Алена Полякевич в профиле в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) рассказала, как выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя мягко говоря не очень», пишет «Коммерсант». Ранее ее уже признали виновной по статье о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), также отмечает «Коммерсант». По сообщению МВД, девушку оштрафовали на 45 тыс. руб.

    Отметим, что подобные случаи происходили и ранее в других регионах страны. Так, неделю назад в Нижнем Новгороде приехавшего в отпуск из зоны СВО солдата не пустили в местные клубы. В одном из заведений «сослались на распоряжение администрации», в другом объяснили отказ внешним видом бойца – он был одет в военную форму. ТАСС отмечает, что полиция начала проверку по данному факту.

    В конце прошлого года в Ростовской области военнослужащих, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель, в котором у них был заранее забронирован номер. В гостинице сослались на ошибку бронирования. Позже появилась информация, что данный отель закрыли. Там не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов.

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    28 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину

    Сенатор Климов: Запад не избежит ответственности после отправки военных на Украину

    В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    На руководящих постах в Европе оказались недальновидные политики, поскольку настоящих профессионалов там просто «выкорчевали». Однако Европе стоит понять, что при отправке иностранных военных на Украину они не смогут избежать ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте.

    «Складывается впечатление, что французский министр иностранных дел просто глуп. К сожалению, в руководстве европейских стран – в том числе и во Франции – оказалось довольно много таких недальновидных политических деятелей», – считает сенатор Андрей Климов. По его мнению, этих людей намеренно продвигали на руководящие должности и серьезные посты. При этом настоящих патриотов Франции, опытных и мудрых, обладающих профессиональными знаниями, «выбраковывали, подставляли, выкорчевывали», добавил собеседник.

    «Поэтому теперь в Париже сидят псевдополитические деятели вроде Сежурне, которые ведут свою страну, свой народ к катастрофе», – подчеркнул парламентарий. Он признался, что заявление, сделанное главой МИД Франции, вызывает у него неприязнь. «Когда рядом с вами кружит надоедливый комар, вы от него сперва отмахиваетесь, а потом прихлопываете. Французское руководство – то самое кровососущее насекомое», – считает Климов.

    «Однако европейским политикам стоит понять одну вещь – избежать ответственности в случае, если сценарий с отправкой на Украину западных военных будет реализован, у них не получится», – заключил спикер.

    Ранее руководство Франции допустило присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне в ходе заседания Национального собрания (нижней палаты парламента). Он призвал предусмотреть новые действия для поддержки Киева, которые отвечали бы конкретным запросам.

    В качестве примера политик привел операции по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производство вооружений на украинской территории. «Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте», – считает Сежурне.

    Это заявление последовало после слов Эммануэля Макрона, который допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

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    28 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    На Украине бригада теробороны устроила «распродажу» военной одежды

    На Украине бригада теробороны продала военной одежды на 3,6 млн гривен

    На Украине бригада теробороны устроила «распродажу» военной одежды
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевская бригада территориальной обороны (ТРО) продала военной одежды и экипировки как минимум на 3,6 млн гривен, сообщило Госбюро расследований Украины.

    Сообщается, что военные списывали имущество, а гражданские продавали его в интернете. Таким образом, были проданы бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обуви и многое другое, пишет издание «Страна».

    Подозреваемых задержали при продаже очередной партии на 2 млн гривен.

    Ранее суд Киева арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для украинской армии. Дело против его отца, Игоря Гринкевича было открыто Госбюро расследований (ГБР) Украины, он был задержан 29 декабря 2023 года.

    По данным следствия, связанные с Игорем Гринкевичем компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен (39,3 млн долларов), но были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа.

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