На купянском направлении российские подразделения Западной группировки продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последнюю неделю на этом направлении отражены 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 военнослужащих, восемь бронемашин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 арторудий.

На Запорожском направлении подразделения ВСУ продолжили безуспешные попытки прорыва обороны российских войск около Работино и Вербовое Запорожской области.

С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 15-й бригады нацгвардии Украины, отчитались в Минобороны.

Для поддержки наступательных действий ВСУ на этом направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, причем более 160 единиц – западного производства калибром 155-мм.

Самоотверженными действиями российских военнослужащих атаки противника были отражены.

В ходе ожесточенных боев на этом направлении уничтожены более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, в том числе британский танк Challenger и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 63 орудия полевой артиллерии противника. Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными, перечислили в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за минувшую неделю отразили четыре атаки, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Общие потери противника на этом направлении составили более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины 17 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений Южной группировки отражены 56 атак украинских войск, в результате ликвидированы порядка 2,1 тыс. военнослужащих, 23 танка и других бронемашин, 30 орудий полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки «Центр», ударов авиации и тяжелых огнеметных систем за неделю отражены 12 атак противника. Потери ВСУ на этом направлении составили более 450 военнослужащих, 13 бронемашин и семь орудий.

На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле Днепра и ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника рядом с островом Тендровская коса.

За неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

На данном направлении ликвидированы порядка 355 военнослужащих ВСУ, танк и 12 орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.