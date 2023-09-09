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    Доходы России снова начали расти назло Западу
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    Журналисты на саммите G20 выстроились в очередь ради фото с российским флагом
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией уже не совпадают
    В Германии оказались недовольны «возвращением» России в мировую торговлю
    Рогов рассказал, как подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    0 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    48 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    11 комментариев
    9 сентября 2023, 13:45

    Российские войска улучшили тактическое положение на купянском направлении

    Российские войска после отражения 22 атак улучшили тактическое положение на купянском направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На купянском направлении российские подразделения Западной группировки продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последнюю неделю на этом направлении отражены 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 военнослужащих, восемь бронемашин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 арторудий.

    На Запорожском направлении подразделения ВСУ продолжили безуспешные попытки прорыва обороны российских войск около Работино и Вербовое Запорожской области.

    С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 15-й бригады нацгвардии Украины, отчитались в Минобороны.

    Для поддержки наступательных действий ВСУ на этом направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, причем более 160 единиц – западного производства калибром 155-мм.

    Самоотверженными действиями российских военнослужащих атаки противника были отражены.

    В ходе ожесточенных боев на этом направлении уничтожены более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, в том числе британский танк Challenger и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 63 орудия полевой артиллерии противника. Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за минувшую неделю отразили четыре атаки, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    Общие потери противника на этом направлении составили более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины 17 орудий полевой артиллерии.

    На Донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений Южной группировки отражены 56 атак украинских войск, в результате ликвидированы порядка 2,1 тыс. военнослужащих, 23 танка и других бронемашин, 30 орудий полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки «Центр», ударов авиации и тяжелых огнеметных систем за неделю отражены 12 атак противника. Потери ВСУ на этом направлении составили более 450 военнослужащих, 13 бронемашин и семь орудий.

    На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле Днепра и ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника рядом с островом Тендровская коса.

    За неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

    На данном направлении ликвидированы порядка 355 военнослужащих ВСУ, танк и 12 орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (33)
    9 сентября 2023, 09:53
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Россией при получении реальных гарантий безопасности

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Алина Власенко

    Некоторые украинцы согласны на мир с Россией при условии, что получения реальных гарантий безопасности со стороны Москвы, пишет американский обозреватель Фарид Закария.

    Как пишет обозреватель в статье для The Washington post, взгляды многих украинцев не очень радикальны. Некоторые из них говорят, что могут представить прекращение конфликта со стороны Киева в обмен на реальные гарантии безопасности со стороны Москвы.

    Однако других взглядов придерживаются непосредственные участники конфликта со стороны Киева. Они как раз готовы рассматривать альтернативные варианты окончания конфликта, сообщает Ura.ru.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет.

    Коментарии (37)
    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

    Коментарии (23)
    9 сентября 2023, 09:27
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.

    По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает офицер в отставке, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами.

    Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России, заявил Белл. Таким образом, считает он, «цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», передает РИА «Новости».

    По его словам, хотя Запад все еще обязуются оказывать поддержку ВСУ, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели Киева в конфликте, будет возрастать.

    Между тем, ранее СМИ сообщили, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось.

    Коментарии (22)
    8 сентября 2023, 17:10
    Польша предъявила Еврокомиссии ультиматум по вопросу ввоза зерна с Украины

    Премьер Польши Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии (ЕК) по вопросу ввоза зерна с Украины.

    Он напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков, вне зависимости от решения ЕК. Заявление было сделано в ходе встречи с представителями стран, граничащими с Украиной, передает РИА «Новости».

    «Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он.

    При этом Моравецкий отметил, что Варшава не против транзита украинского зерна через Польшу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится в международный арбитражный суд, если после 15 сентября будет продлен запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС.

    Коментарии (14)
    9 сентября 2023, 10:10
    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Варшаве следует вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании миллиардера Илона Маска, заявил в беседе с Onet польский полковник Петр Левандовски.

    Военный выразил мнение, что вооруженные силы какой-либо страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, глав которой действует по своему усмотрению, передает RT.

    Кроме того, полковник назвал «чушью» заявления о том, что польским военным «следует поучиться» у Вооруженных сил Украины, как вести вооруженный конфликт.

    Ранее Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2023, 07:57
    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым

    Маск: Желание Киева использовать Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX

    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что никогда и не обещал, что действие сети Starlink затронет Крым. По его словам, данная система является гражданской, ее нельзя применять для военных наступательных действий, передает ТАСС.

    Бизнесмен добавил, что сейчас SpaceX создает сеть Starshield, идентичную Starlink, но уступающую ей в масштабах. Она, как обещает Маск, будет находиться под контролем правительства США.

    Накануне Маск говорил, что, согласись он на просьбу Киева активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Коментарии (10)
    8 сентября 2023, 15:59
    Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»
    Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия является «сбродом блатняка», заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

    «Если это (ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Балицкий отметил, что способные держать в руках оружие в рядах украинских войск полегли под Работино. ВСУ, по его словам, следует задуматься над тем, чем они будут обороняться в будущем, поскольку украинские войска просели очень сильно по количеству живой силы.

    Балицкий добавил, что украинские войска в Работино уже выдыхаются. «Если противник потратит порядка пяти тысяч, то он не сможет проводить оборонительные действия. Максимум неделя-две, по самым астрономическим просчетам, до конца сентября еще можно вливать в эту воронку силы украинским воякам», – сказал врио главы региона. При этом российские подразделения устойчиво удерживают свои позиции и находятся на господствующих высотах, отметил он.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино в Запорожском регионе около 10 тыс. человек за все бои.

    Коментарии (11)
    9 сентября 2023, 10:21
    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим

    В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы для верующих из России и Украины

    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Обладавший особым духовным даром предвидения основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР схиархимандрит Зосима завещал сохранять верность единству Русской православной церкви, рассказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк), главный реактор издательства Московской патриархии РПЦ.

    «В этом даре прежде всего хотелось бы отметить его стойкость в вере, верность Русской православной церкви, единству церковному и Отечеству», – сказал епископ Николай, передает РИА «Новости».

    Настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров) рассказал, что завещание схиархимандрита Зосимы перед смертью «прогремело очень мощно».

    «Оно дало четкую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви – в ней спасение. А в случае автокефалии … прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на компромисс и поминается святейший патриарх Московский и Всея Руси», – рассказал игумен.

    Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. Учился в Ленинградской духовной семинарии. В 1975 году был пострижен в монахи с именем Савватий. В 1998 году в селе Никольское (ныне ДНР) основал Успенскую Николо-Васильевскую обитель. В 1990 году был возведен в сан архимандрита, а в 1992 году пострижен в схиму с именем Зосима. Старец скончался 29 августа 2002 года, он похоронен на территории своего монастыря в часовне около Свято-Успенского собора.

    Коментарии (3)
    8 сентября 2023, 19:02
    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке
    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар по городу Константиновка в ДНР наносился украинскими военными, об этом свидетельствуют видеоматериалы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Удар по городу – это страшная трагедия, там погибли 16 человек и 32 пострадали, видеоматериалы свидетельствуют о том, что ракета прилетела с украинских позиций, заявил Небензя, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что соответствующие ролики опубликовали в социальных сетях, один из них опубликовал и сам президент Украины Владимир Зеленский. Постпред подчеркнул, что в ООН быстро забудут это событие, как и в случае с ударом по Краматорску в апреле 2022 года, когда выяснилось, что это – «чудовищное преступление и страшная провокация» киевского режима.

    Ранее эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    9 сентября 2023, 03:10
    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS

    ABC: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS

    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS
    @ Defense Ministry/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут включить в новый пакет военной помощи для Украины тактические баллистические ракеты ATACMS, этот вопрос сейчас рассматривается в вашингтонской администрации, сообщили американские СМИ.

    Неназванный чиновник США сообщил телеканалу ABC, что данные ракеты «будут направлены». При этом он добавил, что позиция американских властей по данному вопросу может измениться, передает ТАСС.

    Еще одно должностное лицо американской администрации, имя которого не раскрывается, сообщило, что вопрос поставок ATACMS «находится на рассмотрении». ПО его словам, уже в следующем пакете помощи этот тип вооружений может быть передан киевскому режиму.

    Со ссылкой на источник телекомпания отмечает, что даже если поставки ATACMS украинской стороне будут одобрены, процесс передачи ракет может «затянуться на несколько месяцев».

    Между тем представитель Совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу прокомментировать данную информацию сообщил РИА «Новости», что не может подтвердить сообщение телеканала ABC, согласно которому американские власти склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS.

    Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские власти неоднократно просили западных партнеров поставить дальнобойные ракеты ATACMS, причем «как можно быстрее».

    В июле СМИ писали, что США не планируют передавать Киеву такой тип вооружений.

    Коментарии (14)
    8 сентября 2023, 20:29
    Эксперт: Польша выиграет у Украины битву за зерно

    Экономист Лизан: Еврокомиссия в угоду Польше будет вынуждена согласиться на эмбарго в отношении украинского зерна

    Эксперт: Польша выиграет у Украины битву за зерно
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Зерновой конфликт между Польшей, Украиной и Еврокомиссией достиг своего апогея. Однако Зеленский не учел, что Варшава для Брюсселя куда важнее Киева, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Польша выдвинула ультиматум Европейской комиссии по вопросу вывоза зерна с Украины.

    «Конфликт вокруг украинского зерна в ЕС зрел давно и развивался урывками – сначала ставки поднимала одна сторона, затем другая. Сейчас противостояние достигло своего апогея. В дело вмешался Владимир Зеленский, который до этого предпочитал отмалчиваться», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Его активность на данном направлении вызвана скорым началом сезона поставок сельскохозяйственной продукции. Украина получала достаточно много денег за счет экспорта зерна, и терять рынок местному руководству, откровенно говоря, не хочется. Вот и приходится прибегать к крайним мерам: припугивать своего главного союзника – Польшу – международными исками», – подчеркивает собеседник.

    «Однако Зеленский в этот раз ступил на очень тонкий лед. Варшава обладает большим количеством рычагов давления на Украину. Если дело дойдет до суда, Анджей Дуда может пересмотреть условия транзита военной техники для ВСУ. Также он вполне в состоянии прекратить поток наемников на поля СВО», – отмечает эксперт.

    «В общем, Варшава найдет способы больно уколоть своенравного партнера. Тем более, что Еврокомиссии гораздо выгоднее занять сторону Польши по данному вопросу. В конечном счете эта страна занимает важное место в составе ЕС. К тому же один раз ей уже удалось «подмять под себя» брюссельскую бюрократию, введя национальный запрет на украинское зерно», – акцентирует Лизан.

    «Второй раз наглядно демонстрировать всему миру, что внутри организации зреют серьезные противоречия, ЕК бы совершенно не хотелось. Поэтому рано или поздно, Варшава одержит верх в этом конфликте. Однако перед этим могут состояться торги между сторонами. Брюссель способен отказать Польше в введении эмбарго сразу после окончания текущего срока ограничений», – уточняет экономист.

    «Тогда Дуда, скорее всего, попытается надавить на Брюссель, угрожая повторным введением национального запрета. Возможно, потребует у ЕС дополнительных вливаний в экономику страны. Позиция Варшавы достаточно ясна, а стабильность в диалоге с Восточной Европы для Брюсселя куда важнее, чем солидарность с офисом Зеленского», – резюмирует Лизан.

    Ранее Польша выдвинула ультиматум Европейской комиссии по вопросу вывоза зерна с Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он также напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков.

    «Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он. При этом премьер-министр уточнил, что Варшава не против транзита зерна через территорию страны.

    Также резкой реакции в Польше были удостоены и угрозы президента Украины Владимира Зеленского по зерновому вопросу. Так, министр правительства республики по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поведение Зеленского выходит за рамки классической дипломатии. Он добавил, что речь идет об использовании «нестандартных и выходящих за рамки средств давления, однако на Варшаву это не производит должного впечатления».

    Напомним, накануне Владимир Зеленский пригрозил, что если запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции в страны ЕС будет продлен, он будет вынужден обратиться в международный арбитраж. По его словам, страна выступает против «любых дальнейших ограничений».

    Обращаясь к ЕК, он подчеркнул, что Украина не будет «спокойно воспринимать нарушение данных» ей обещаний. Зеленский подчеркнул, что несмотря на его нежелание обострять ситуацию, у государства нет другого выхода, кроме как «бороться в суде за основы нашей общей Европы».

    Издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов пишет, что постпреды 22 стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна, но Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия требуют сохранить ограничения как минимум до 2024 года. Наиболее отрицательно к идее эмбарго настроены Франция и Германия.

    Однако ряд государств с пониманием отнеслись к сложностям Центральной Европы и призвали Еврокомиссию найти альтернативные варианты. Один дипломат заявил, что решение о продлении ограничений на импорт будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше выборов.

    Напомним, 15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны грозятся ввести собственные национальные ограничения, если данное решение не примет Брюссель.

    Коментарии (3)
    8 сентября 2023, 17:02
    ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Калининградской области выявили завербованного польским Агентством внутренней безопасности украинского гражданина, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемый гражданин Украины 1996 года рождения прибыл в регион для сбора данных по заданию польской спецслужбы, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ему объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. Вскоре мужчину выдворят за пределы России и запретят ему въезд на значительный срок.

    Ранее подозреваемый в работе на украинскую разведку житель Севастополя заявил, что отслеживал маневры российских кораблей с «Калибрами» и российскую авиацию.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2023, 07:42
    Полковник Бундесвера расшифровал сигнал Зеленского об уклонистах

    Полковник Рихтер: Жалобы Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком

    Tекст: Ольга Никитина

    Жалобы Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком, который наносит урон «образу Украины, объединенной патриотизмом», заявил полковник Бундесвера в отставке, военный эксперт Вольфганг Рихтер.

    Рихтер в интервью Die Welt отметил, что на экспертном уровне об уклонистах знали уже давно. «Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти», – приводит его слова РИА «Новости».

    Немецкий эксперт отметил, что покинувших Украину молодых людей «уже довольно много», и это он считает значимым фактом. В ЕС, по его словам, находится около 600 тыс. мужчин с Украины, и выдворить их для последующей мобилизации в ряды вооруженных сил на родине будет «не так-то просто» с правовой точки зрения.

    Заявления украинской стороны об уклонистах, по оценке Рихтера, призваны в некоторой степени оказать давление на Запад. Однако в первую очередь это говорит о наличии проблем с личным составом в ВСУ, подчеркнул он.

    «Кадровую слабость» ВСУ могла бы компенсировать выдача сотен тысяч уехавших украинцев, о чем говорил президент Украины «за закрытыми дверями», рассказал полковник Бундесвера. Украине, по его словам, приходится иметь дело с демографической проблемой, что говорит не в пользу «бесконечного затягивания боевых действий».

    Газета ВЗГЛЯД писала об усилении мобилизации на Украине, призванной пополнить ряды армии живой силой, потери которой в ходе контрнаступления оказались огромными.

    Коментарии (10)
    8 сентября 2023, 14:58
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Американист Дудаков: Маск, отключая ВСУ Starlink, пытается усидеть на двух стульях

    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Илон Маск вынужден балансировать между поддержкой Украины и нежеланием допустить глобального военного конфликта. Именно этим объясняется его решение по ограничению использования Starlink для некоторых действий ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее бизнесмен объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у берегов Крыма.

    «Уже не первый раз появляется информация о том, что Илон Маск отключает Starlink во время важных для ВСУ операций. Это укладывается в общую канву последних действий предпринимателя. Он активно критикует политику руководства США на Украине и даже предлагал свой мирный план по урегулированию конфликта», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Фактически Илон Маск пытается усидеть на двух стульях. Он зарабатывает деньги на конфликте за счет поставок ВСУ оборудования. Полагаю, что на необходимость поддержки Украины ему намекнули американские власти», – отмечает эксперт.

    «С другой стороны, Маск опасается перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну. С этим связаны его мирные инициативы, а также поездка в Китай, где он хотел обсудить проблему Тайваня. Такие действия миллиардера, противоречащие политике американского истеблишмента, могут только приветствоваться с нашей стороны», – резюмировал Дудаков.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022 году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

    Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

    Такое решение бизнесмена не осталось незамеченным в России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северной Америке.

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