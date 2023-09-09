В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».0 комментариев
Российские войска улучшили тактическое положение на купянском направлении
Российские войска после отражения 22 атак улучшили тактическое положение на купянском направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На купянском направлении российские подразделения Западной группировки продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последнюю неделю на этом направлении отражены 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 военнослужащих, восемь бронемашин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 арторудий.
На Запорожском направлении подразделения ВСУ продолжили безуспешные попытки прорыва обороны российских войск около Работино и Вербовое Запорожской области.
С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 15-й бригады нацгвардии Украины, отчитались в Минобороны.
Для поддержки наступательных действий ВСУ на этом направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, причем более 160 единиц – западного производства калибром 155-мм.
Самоотверженными действиями российских военнослужащих атаки противника были отражены.
В ходе ожесточенных боев на этом направлении уничтожены более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, в том числе британский танк Challenger и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 63 орудия полевой артиллерии противника. Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за минувшую неделю отразили четыре атаки, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.
Общие потери противника на этом направлении составили более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины 17 орудий полевой артиллерии.
На Донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений Южной группировки отражены 56 атак украинских войск, в результате ликвидированы порядка 2,1 тыс. военнослужащих, 23 танка и других бронемашин, 30 орудий полевой артиллерии, сообщил Конашенков.
На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки «Центр», ударов авиации и тяжелых огнеметных систем за неделю отражены 12 атак противника. Потери ВСУ на этом направлении составили более 450 военнослужащих, 13 бронемашин и семь орудий.
На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле Днепра и ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника рядом с островом Тендровская коса.
За неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
На данном направлении ликвидированы порядка 355 военнослужащих ВСУ, танк и 12 орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.