В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
Новая Зеландия запретила въезд в страну израильским военным
Новая Зеландия запретила въезд в страну израильским военным, участвовавшим в боевых действиях на Западном берегу Иордана
Власти Новой Зеландии запретили въезд на территорию страны израильским поселенцам, нападавшим на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
«Мы вводим запрет на въезд в отношении лиц, о которых известно, что они совершили акты насилия. Эти граждане не смогут въехать в Новую Зеландию», – говорится в заявлении главы МИД страны Уинстона Питерса, опубликованном на сайте новозеландского правительства, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что Новой Зеландии считает «существование израильских поселений на оккупированных палестинских территориях нарушением международного права».
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ начал разрушать бульдозерами город Дженин на Западном берегу Иордана.
Израильские военные ведут интенсивные бои с силами палестинского сопротивления, в небе над городом летает большое количество беспилотников, а его улицы и инфраструктуру разрушают тяжелые армейские бульдозеры.