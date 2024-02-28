Президент Грузии назвала Россию «вызовом на пути в Европу» для ее страны

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Для полноценной интеграции Грузии в европейскую семью, чтобы это стало реальностью, чтобы страна изменилась, чтобы больше не была постсоветской, против всего этого существует один большой вызов – это Россия», – сказала Зурабишвили, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».



При этом президент Грузии подчеркнула, что «на этом пути в Европу нет возможности помочь Грузии, если в первую очередь не помочь Украине».



По ее словам, Запад должен действовать так, чтобы «Россия не чувствовала его слабости», поскольку «в природе России желание расширяться», а это «не приносит мира и стабильности».

Она также обвинила нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в «самой антизападной риторике», но подчеркнула, что даже он «неожиданно сменил ее и совершил первый визит после своего избрания в Брюссель» 20-21 февраля, где провел переговоры с руководителями Евросоюза и НАТО.

По мнению Зурабишвили, не исключено, что смена риторики Кобахидзе вызвана предоставлением Грузии статуса кандидата в ЕС.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что не только Россия может вмешаться в выборы в парламент Грузии, которые запланированы на 26 октября 2024 года. По его словам, когда говорят только о вмешательстве России, то «отвлекают наше внимание».