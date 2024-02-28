В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.0 комментариев
В Екатеринбурге залили пивной каток
Житель Екатеринбурга залил каток из 400 литров пива, местонахождение алкокатка засекретили от детей, сообщила «Комсомольская правда».
Владелец уральской пивоварни решил провести эксперимент и привлечь покупателей «алкокатком», на заливку которого ушло четыре часа и 400 литров пива, пишет «Комсомольская правда».
Каток появился в конце февраля и уже готов к катанию на коньках. Локация пока держится в секрете, потому что аттракцион могут увидеть дети, а надзорные организации могут расценить рекламой алкоголя.
По словам организаторов, в следующем году они планируют привлечь пивоваров, чтобы объединиться и сделать фестиваль прямо на улице, с катком из пива.