Российский сенатор призвал англичан защищать самих себя, пока они не стали этническим меньшинством

Tекст: Ольга Иванова

«Что это за бредовое звание «профессор черной теологии»? Теология не бывает черной, белой или цветной. Если так пойдет, то скоро в Британии, где на уровне культуры и в СМИ быстро утверждается антибелый расизм, объявят «черной» и математику, и философию, и физику... И все это при потворстве слабеющей, теряющей историческую идентичность, бывшей британской нации. В Лондоне все рвутся Украину защищать... Им бы самих себя защитить, а то вскоре и вправду станут этническим меньшинством и колонией пришлых народов», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

15 февраля профессор Оксфорда обвинил первохристиан в расизме. «Самая вопиющая вещь, с которой нам приходится бороться, – это нормализация превосходства белой расы. Оно исказило природу Церкви и саму ткань того, что мы называем христианством», – сказал Редди.

Хотя христианство, по его словам, «было создано как движение маргиналов и угнетенных», белые правители быстро принялись использовать религию как оружие для захвата земель и угнетения других культур. Этому способствовало «искажение со стороны первохристиан», которые, по словам Редди, вздумали обвинять в смерти Христа евреев, а не римского прокуратора Понтия Пилата.

В итоге со временем все больше людей стали верить, будто Христос был белым европейцем, как и они, продолжил он. Эти выдумки, по его мнению, легли в основу белого превосходства, в том числе рабовладения в США, а сегодня проявляются в росте популярности Дональда Трампа.