В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.0 комментариев
Пушков предрек Британии участь «колонии пришлых народов»
Российский сенатор призвал англичан защищать самих себя, пока они не стали этническим меньшинством
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал профессора «черной теологии» Оксфорда Энтони Редди за его обвинения первохристиан в расизме, указав, что британцам нужно защищать самих себя, пока они не стали этническим меньшинством и колонией пришлых народов.
«Что это за бредовое звание «профессор черной теологии»? Теология не бывает черной, белой или цветной. Если так пойдет, то скоро в Британии, где на уровне культуры и в СМИ быстро утверждается антибелый расизм, объявят «черной» и математику, и философию, и физику... И все это при потворстве слабеющей, теряющей историческую идентичность, бывшей британской нации. В Лондоне все рвутся Украину защищать... Им бы самих себя защитить, а то вскоре и вправду станут этническим меньшинством и колонией пришлых народов», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
15 февраля профессор Оксфорда обвинил первохристиан в расизме. «Самая вопиющая вещь, с которой нам приходится бороться, – это нормализация превосходства белой расы. Оно исказило природу Церкви и саму ткань того, что мы называем христианством», – сказал Редди.
Хотя христианство, по его словам, «было создано как движение маргиналов и угнетенных», белые правители быстро принялись использовать религию как оружие для захвата земель и угнетения других культур. Этому способствовало «искажение со стороны первохристиан», которые, по словам Редди, вздумали обвинять в смерти Христа евреев, а не римского прокуратора Понтия Пилата.
В итоге со временем все больше людей стали верить, будто Христос был белым европейцем, как и они, продолжил он. Эти выдумки, по его мнению, легли в основу белого превосходства, в том числе рабовладения в США, а сегодня проявляются в росте популярности Дональда Трампа.