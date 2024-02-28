Эксперты выделили сферы применения ИИ для улучшения жизни россиян

Tекст: Валерия Городецкая

Положительное влияние на жизнь россиян может оказать применение ИИ в следующих сферах: карьера и бизнес-консультирование, образование, креативные продукты, тренинги, диагностика, профилактика деменции и депрессии, иностранный язык, комбинирование нескольких ИИ-продуктов (например, написание с помощью ChatGPT запроса на создание изображения в Midjourney).

К такому выводу эксперты пришли в ходе исследования «Опыт применения ChatGPT и инструментов на основе ИИ в российской социально-политической сфере и социальных исследованиях: ожидания, разочарования, риски и перспективы», результаты которого были представлены накануне в ходе экспертной дискуссии, говорится в пресс-релизе на сайте центра СИТИ.

Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что ИИ и нейросети можно использовать не только для создания картинок и фейков. Для чего сервис ChatGPT особенно эффективен и перспективен, предстоит выяснить путем обмена опытом между исследователями и пользователями, добавил он.

Исследовательскую работу в этом направлении планируется продолжить и изучить применение нейросетевых технологий в гуманитарных областях знаний, разницу в запросах экспертов и обычных пользователей, перспективы сервиса, барьеры его внедрения в России и опыт государственных организаций в работе с ИИ.