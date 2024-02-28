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США решили ввести запрет на передачу данных об американцах России
NYT: Байден подпишет указ о запрете передачи данных об американцах России
Президент США Джо Байден в среду подпишет указ, запрещающий передачу конфиденциальной информации о своих гражданах шести странам, в том числе России, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя администрации американского лидера.
По данным NYT, Байден уполномочит Минюст разработать правила, направленные на ограничение продажи данных об американцах России, Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР и Кубе, а также организациям, имеющим связь с этими государствами, передает ТАСС.
Среди таких данных сведения о местонахождении, здоровье и генетике граждан США, а также финансовая информация, биометрические данные и другие данные, которые могут идентифицировать личность. Правила также будут затрагивать конфиденциальную информацию, связанную с правительством.