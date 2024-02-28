Кимаковский: Минимум пять танков Abrams находятся у линии фронта под Авдеевкой

По его словам, ВСУ ведут активные инженерные работы по минированию севернее Работина для того, чтобы боевики, которые сидят в селе Работино, не побежали, или же возможен отход украинских подразделений ВСУ, передает ТАСС.
Рогов напомнил, что российские силы контролируют пять бывших вражеских опорников на юге данного населенного пункта, в то время как украинские войска удерживают его северную часть.
Между тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ, по всей вероятности, потеряли Работино.
По его словам, похоже, что ВСУ потеряли Работино. Он посетовал на то, что Киев не получает от Запада достаточного количества оружия, а то, что получает, не может использовать на российской территории.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России вошли в село Работино, которое до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления.