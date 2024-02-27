ABC News: США решили сократить армию на 24 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Согласно докладу, реструктуризация армии якобы поможет эффективнее участвовать в будущих войнах, большинство сокращаемых мест связано с противодействием повстанцам за рубежом. Также сокращение на три тысячи военнослужащих приходится на армейские силы специальных операций. Телеканал отмечает, что в США существуют серьезные проблемы с набором в армию, передает RT.

Вместо уволенных добавят подразделения ПВО и борьбы с дронами, а также пять новых опергрупп по всему миру с возможностями разведки и ударов на большие расстояния.

В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

