В России дали старт тематическим встречам в рамках марафона «Служение»

В мероприятии принимают участие муниципальные служащие и члены их семей, которые стали добровольцами и ушли в зону проведения специальной военной операции, оказывают помощь участникам СВО и членам их семей, вовлечены в волонтерскую и добровольческую деятельность, сообщается на сайте ВАРМСУ.

«Наша встреча проходит в рамках марафона «Служение», потому что служение – это высшая ценность и повседневная возможность, но также выбор. Каждый из вас сделал его, работая на муниципальной службе на благо наших граждан. Сегодняшняя встреча показывает, что среди муниципального сообщества большое количество не только профессионалов, но и настоящих патриотов. Здесь люди, которые также сделали свой выбор и встали на защиту нашей Родины. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто сегодня на фронте, их семьям. Важно, чтобы они понимали, что они никогда не останутся без поддержки и внимания», – сказал заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

Всего с начала специальной военной операции более 3000 муниципальных служащих отправились на защиту Отечества. Став добровольцами, они показали пример преданности Родине и ее интересам. Не отстают и в тылу: волонтеры собирают тонны гуманитарных грузов, плетут сети, льют окопные свечи, помогают семьям бойцов.

По инициативе ВАРМСУ тематические встречи «Сильнее стали» состоятся по всей стране, вплоть до 6 марта – в муниципалитетах всех 89 регионов, чтобы рассказать о вкладе муниципального сообщества страны и добровольческих объединений в дело защиты Отечества. Организаторами на местах выступают Советы муниципальных образований (СМО).