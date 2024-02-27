Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Названа причина падения Telegram в России
Падение Telegram и других мессенджеров случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Ткачев.
В беседе с «Дума ТВ» он уточнил, что Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов.
Ранее сотрудники центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, входит в Роскомнадзор) сообщили, что зафиксировали на территории России массовый сбой в работе Telegram. По их данным, проблемы в работе мессенджера были также зафиксированы в США, Германии, Швеции, Бельгии.