Прокричавшего лозунг «Ахмат – сила!» подростка задержали на Украине

СБУ задержала подростка, прокричавшего лозунг «Ахмат – сила!» на праздновании дня рождения

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе обысков у задержанного обнаружили телефон, который использовался для записи «антиукраинского видео» с «враждебными лозунгами», сообщили в СБУ, передает РБК. Кроме того, изъято оружие, из которого велась стрельба.

Фигуранту собираются сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины, и избрать в отношении него меру пресечения. В СБУ отметили, что «злоумышленнику» может грозит до 7 лет лишения свободы. Задержанный принес извинения за содеянное. Видеозапись с раскаянием опубликовали украинские СМИ.

Уточняется, что стрельба произошла во время празднования 18-летия сына Бориса Германа, директора украинско-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», замешанного в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко* (признан иноагентом).

Лозунг «Ахмат – сила!» используют чеченские подразделения, участвующие в российской спецоперации на Украине.