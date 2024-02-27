Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Прокричавшего лозунг «Ахмат – сила!» подростка задержали на Украине
СБУ задержала подростка, прокричавшего лозунг «Ахмат – сила!» на праздновании дня рождения
Служба безопасности Украины сообщила о задержании молодого человека, прокричавшего лозунг «Ахмат – сила!» под выстрелы в воздух во время празднования дня рождения в Киевской области.
В ходе обысков у задержанного обнаружили телефон, который использовался для записи «антиукраинского видео» с «враждебными лозунгами», сообщили в СБУ, передает РБК. Кроме того, изъято оружие, из которого велась стрельба.
Фигуранту собираются сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины, и избрать в отношении него меру пресечения. В СБУ отметили, что «злоумышленнику» может грозит до 7 лет лишения свободы. Задержанный принес извинения за содеянное. Видеозапись с раскаянием опубликовали украинские СМИ.
Уточняется, что стрельба произошла во время празднования 18-летия сына Бориса Германа, директора украинско-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», замешанного в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко* (признан иноагентом).
Лозунг «Ахмат – сила!» используют чеченские подразделения, участвующие в российской спецоперации на Украине.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом