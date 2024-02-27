Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Подведены итоги отраслевых дней правительства на выставке «Россия»
Любой желающий за прошедшие полтора месяца смог лично убедиться, как изменилось государство более чем за 20 лет, отметил вице-премьер Андрей Белоусов, подводя основные итоги работы министерств и ведомств на международной выставке-форуме «Россия».
«18 павильонов министерств и ведомств, и каждое показывало лучшие успехи и достижения в подведомственной сфере в течение последних 20 лет. Уникальное явление – это уменьшенная действующая копия координационного центра правительства, где проходили реальные мероприятия», – приводятся слова Белоусова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он также напомнил, что только в рамках Дней российской экономики и Форума национальных достижений выставку посетило почти 2,6 млн человек, прошло 250 мероприятий с участием вице-премьеров и федеральных министров. Ключевым итогом этих мероприятий, сказал Андрей Белоусов, стала возможность любого посетителя выставки увидеть, как изменилась страна, образ жизни россиян.
«Средняя продолжительность жизни с 65 достигла 74 лет. Благодаря ипотечным и льготным программам мы достигли рекордного показателя – 110 млн кв. м – по строительству жилья. Почти 85% промышленных мощностей было построено заново», – сообщил первый вице-премьер, остановившись на показателях текущего уровня развития экономики.
Одним из драйверов не только российской, но и глобальной экономики стал агропромышленный комплекс. Россия из импортера превратилась в крупнейшего экспортера продовольственных товаров, закрыв собственную обеспеченность по многим из них, подчеркнул Белоусов. «Это безусловные достижения. Они говорят о том, что мы создали устойчивую и прочную базу для преодоления любых вызовов, стоящих перед страной», – заявил он.